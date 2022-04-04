85％來自俄羅斯！　斯洛伐克宣布：準備用盧布購買俄天然氣

▲俄羅斯規定不友好國家僅能透過盧布購買俄國天然氣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯日前宣佈，對俄「不友善國家」僅能透過盧布購買天然氣。斯洛伐克經濟部長蘇利克3日表示，從務實層面考量，斯洛伐克無法放棄俄國天然氣，因此若有需要，將會使用盧布支付。

蘇利克（Richard Sulík）指出，如果情況需要，他願意使用盧布來購買天然氣，並表示自己的決定是務實的，「俄羅斯天然氣供應不能停止，儘管對於部分的人來說過於務實，但如果條件是以盧布支付天然氣費用，那麼我們就會以盧布支付。」

目前斯洛伐克有85％的天然氣是來自俄羅斯，蘇利克說，儘管從長遠來看來源多樣對斯洛伐克相當有利，但必須花上數年的時間。蘇利克提到，他願意就俄羅斯天然氣的爭端與歐盟內部共同努力，「我認為我們應該在歐盟內部共同努力，找到解決這個問題的共同辦法，然而我們無法切斷天然氣。」

俄羅斯總統普丁3月31日正式宣佈，欲購買俄國天然氣的「不友好國家」需在俄國銀行開設盧布帳戶，4月1日起使用這些帳戶支付天然氣費用，否則將視為是買家違約。立陶宛能源部在2日宣布，4月起停止從俄羅斯進口天然氣，改依靠其他國家的供應來滿足國內能源需求，此舉也讓立陶宛成為歐洲第一個禁運俄羅斯天然氣的國家。