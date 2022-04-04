菜單介紹「台灣三明治」放國旗　紐西蘭咖啡廳遭一星負評

▲飛舞中的中華民國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭奧克蘭的Cosmo Coffee咖啡廳招牌菜色為各國風味三明治，每項餐點旁邊還會放上國旗標誌，方便顧客辨識及挑選，未料「台灣三明治」旁邊的國旗卻引發不滿。一名女性顧客在Google評論提及「一個中國」政策，並稱「台灣三明治」旁邊的國旗讓她非常不舒服，最後還給了一星評價。

紐西蘭廣播電台（RNZ）等外媒報導，這名女性顧客的評論被刪除後，Cosmo Coffee又收到8個一星評價，不僅全部來自新帳號，而且根本沒提及咖啡廳的餐點或服務品質，儘管被業者要求進一步說明問題，卻都沒有回應。

Cosmo Coffee推出韓國、越南、美國、義大利等異國風味三明治，「台灣三明治」材料包括吐司、起司、火腿及台式美乃滋。帕克坦言，菜單放上國旗竟引起如此激烈的反彈，令人難以置信，他強調沒有冒犯顧客的意思，但也不打算刪除國旗標誌。

帕克表示，他們提供異國風味三明治，是為了滿足奧克蘭的多元文化客群，「在尋覓菜單靈感的過程中，我們找到了台灣三明治，至於菜單加上小國旗標誌，是為了幫助顧客辨識不同的三明治。我們只是在Google搜尋台灣，並且把找到的國旗圖案放上去，與『一中』毫無關係。」

紐西蘭餐廳協會執行長比杜瓦（Marisa Bidois）表示，餐飲業正在經歷極其艱困的時期，假評論具有很大破壞性，不僅可能帶來嚴重影響，甚至「讓壓力已經很大的產業狀況進一步惡化。」

駐奧克蘭台北經濟文化辦事處表示，中華民國台灣是主權獨立國家，不屬於中華人民共和國。處長陳詠韶說，「中國一直在國際社會上對台灣施加不當壓力，現在就連好吃的三明治也不能倖免。」