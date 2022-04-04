日19歲陸上自衛隊員站哨時輕生亡！遭調查「不當使用武器」

▲日本陸上自衛隊傳出有陸士長在站哨時自轟身亡。（圖／取自東立川駐屯地）



記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊東立川駐屯地一名19歲男性陸士長3日在大門站哨時，突然使用配槍朝頭部自轟2槍，雖然緊急被送往醫院急救，但最後仍不治身亡。根據警務隊判斷，陸士長為自殺，並將以不正當使用武器等嫌疑持續調查。

根據《富士新聞網》報導，東京都立川市的東立川駐屯地一名19歲的男性陸士長3日上午10時41分左右，被發現倒臥在駐屯地正門，頭部有大量血跡，並手持配槍。陸上自衛隊表示，該名陸士長當時正好輪值大門站哨，然而卻在值勤時突然拿起配槍朝頭部自轟了2槍。

負責在一旁待機的自衛官聽聞槍聲後，連忙趕往現場，隨即發現陸士長倒臥在地，一旁則有2枚彈頭。陸上自衛隊立刻將男子送往醫院治療，不過到院後仍於12時4分宣告死亡。

據陸自表示，死者使用的槍枝是自衛隊配備給站哨隊員的武器，平時在部隊訓練時也會使用，不是手槍，而是一種槍口較長的槍種，類似步槍。男子射出的2枚子彈的彈頭已全數回收，目前並未發現其他的射擊痕跡。

駐屯地內的警務隊初步判定為自殺，接下來將以不當使用武器嫌疑調查此案。事實上，陸上自衛隊2013年也曾在伊丹駐屯地內發現，有隊員在彈藥庫中使用槍枝自殺。

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