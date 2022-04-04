　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔地區至少發現410具平民屍體！　澤倫斯基痛斥：種族滅絕

▲▼基輔地區已發現至少410具平民屍體 。（圖／達志影像／美聯社）

▲基輔地區發現大量平民屍體 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏軍正在收復更多城鎮，烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）3日表示，從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區中，找到410具平民屍體。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍行為已是赤裸裸的「種族滅絕」，是想消滅整個國家和人民。

綜合外電報導，澤倫斯基透過翻譯表示，俄軍的所作所為就是「種族屠殺」，而烏克蘭遭受俄羅斯入侵的原因，只是因為平民自我認同是一個堂堂的烏克蘭人，不願屈就於俄羅斯聯邦的政策，「這就是我們被摧毀和消滅的原因」。

薇娜迪克托娃指出，被烏軍解放（liberated）的基輔地區周圍，目前至少找到410具平民屍體，其中140具屍體法醫已相驗完成。

▲▼基輔地區已發現至少410具平民屍體 。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍入侵失敗後留下滿城混亂 。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭在俄軍接連撤退中，近日頻頻傳出北線戰事告捷，並宣布重奪整個基輔地區的控制權，同時就城鎮內發生的慘況，痛斥俄軍在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）2日表示，鎮上屍體沿路可見，280名死者已下葬在一處集體墳場。

俄羅斯方面則一概否認殺害平民，並又再次聲稱這些指控是「基輔政權和西方媒體又一次捏造消息。」

莫斯科國防部宣稱，「布查在俄羅斯武裝部隊控制期間，沒有一名當地居民遭受任何暴力行為。」布查於俄羅斯入侵後的第3天陷落，超過30天後才被烏軍解放。

除了布查之外，烏方也指控俄軍在鄰近城鎮伊爾平（Irpin）殺害平民，當地與布查一樣遭到嚴重破壞。據烏國當局說法，自莫斯科進攻以來，伊爾平至少有200人喪生。

►睡到自然醒就靠它了

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基：建立特殊機制　調查俄軍殺戮平民罪行

俄稱和平談判進展不足　俄烏總統還不能會面協商

基輔地區至少發現410具平民屍體！　澤倫斯基痛斥：種族滅絕

俄軍入侵擄走11名鎮市長　烏克蘭副總理：已有一人遭殺害

加州沙加緬度驚傳槍擊案「6死10傷」　民眾在槍響中尖叫奔逃

24歲女教師校門前遭斬首！3女被逮稱「夢到她褻瀆先知」

人妻上班＋做家事累翻！老公竟嫌「一周嘿咻2次太少」：我就懶

最狂破車！全車撞爛凹陷照樣開上路　14秒超車畫面曝光

俄羅斯小弟反了？哈薩克倒戈：尊重烏克蘭主權、不替普丁規避制裁

俄證實導彈摧毀敖德薩煉油廠　烏克蘭市長：當地民宅毀損

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

澤倫斯基：建立特殊機制　調查俄軍殺戮平民罪行

俄稱和平談判進展不足　俄烏總統還不能會面協商

基輔地區至少發現410具平民屍體！　澤倫斯基痛斥：種族滅絕

俄軍入侵擄走11名鎮市長　烏克蘭副總理：已有一人遭殺害

加州沙加緬度驚傳槍擊案「6死10傷」　民眾在槍響中尖叫奔逃

24歲女教師校門前遭斬首！3女被逮稱「夢到她褻瀆先知」

人妻上班＋做家事累翻！老公竟嫌「一周嘿咻2次太少」：我就懶

最狂破車！全車撞爛凹陷照樣開上路　14秒超車畫面曝光

俄羅斯小弟反了？哈薩克倒戈：尊重烏克蘭主權、不替普丁規避制裁

俄證實導彈摧毀敖德薩煉油廠　烏克蘭市長：當地民宅毀損

今晨10.1℃！恐有颱風發展影響台灣？　氣象局說話了

有可能每天破百例「已不需疫調匡列」　專家：冬天前要開打第四劑

江少慶主場開幕先發　鄭凱文正面對決

1圖看今「國道13處地雷路段」！　國5估一路塞14個小時

澤倫斯基：建立特殊機制　調查俄軍殺戮平民罪行

俄稱和平談判進展不足　俄烏總統還不能會面協商

南港車站淹水！空調冷卻水爆管大水狂瀉　大廳、月台遭淹

基輔地區至少發現410具平民屍體！　澤倫斯基痛斥：種族滅絕

救火接掌獵鷹仍輸不停　劉孟竹：我負最大責任

上海港傳候港船隻近350艘　上港集團出面否認　陽明、萬海船隻照常彎靠

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

烏平民出手！俄兵吃加料食物中毒亡

人妻做家事累翻！公竟嫌一周嘿咻2次太少

24歲女師遭斬首！3女被逮：夢到她褻瀆先知

加州槍擊6死10傷　民眾尖叫奔逃

烏克蘭280人遭射殺埋葬　俄軍車把兒童當肉盾

最狂破車！全車撞爛凹陷照樣開上路

俄軍綁架11名市長　烏克蘭證實：已有人遇害

哈薩克：尊重烏克蘭主權、不替俄國規避制裁

波蘭副總理：波蘭準備好部署美國核武

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

Google地圖見血坑　網：犯罪現場？

敖德薩遭空襲　俄：導彈摧毀煉油廠

氣象主播驚覺龍捲風「撲向自己家」秒call兒子

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

更多熱門

相關新聞

俄軍綁架11名市長　烏克蘭證實：已有人遇害

俄軍綁架11名市長　烏克蘭證實：已有人遇害

烏克蘭副總理韋列舒克今天表示，已有11名烏克蘭社區領袖遭到俄羅斯軍隊綁架，其中一人已經遇害。

哈薩克：尊重烏克蘭主權、不替俄國規避制裁

哈薩克：尊重烏克蘭主權、不替俄國規避制裁

200萬俄羅斯正妹遭曝臉蛋造假！抖音無限期封殺

200萬俄羅斯正妹遭曝臉蛋造假！抖音無限期封殺

基輔媽媽罐頭狠K無人機　女大生扛飛彈轟爆軍機

基輔媽媽罐頭狠K無人機　女大生扛飛彈轟爆軍機

策畫暗殺哈薩克總統　特務落網畫面曝光

策畫暗殺哈薩克總統　特務落網畫面曝光

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯烏克蘭基輔bucha

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

轎車撞擊咖啡店老闆　他噴飛30米傷重不治

15萬YouTuber公開收入！結果很意外

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

張惠妹爆「傷勢不太好」　被嚴重警告：恐中風！

雷／《二十五二十一》結局了　「他們XX重逢」劇迷崩潰：淚點滿滿

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

加油站員工跪地清潔　女駕駛沒看到直接輾過

老公換BMW！公司嫩妹討載搶副駕

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

快訊／北市曝5大張足跡

張惠妹「首位嘉賓」身份曝光！　甜蜜牽小手：怕他心臟麻痺

更多

最夯影音

更多
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面