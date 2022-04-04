基輔地區至少發現410具平民屍體！　澤倫斯基痛斥：種族滅絕

▲基輔地區發現大量平民屍體 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏軍正在收復更多城鎮，烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）3日表示，從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區中，找到410具平民屍體。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍行為已是赤裸裸的「種族滅絕」，是想消滅整個國家和人民。

綜合外電報導，澤倫斯基透過翻譯表示，俄軍的所作所為就是「種族屠殺」，而烏克蘭遭受俄羅斯入侵的原因，只是因為平民自我認同是一個堂堂的烏克蘭人，不願屈就於俄羅斯聯邦的政策，「這就是我們被摧毀和消滅的原因」。

薇娜迪克托娃指出，被烏軍解放（liberated）的基輔地區周圍，目前至少找到410具平民屍體，其中140具屍體法醫已相驗完成。

▲俄軍入侵失敗後留下滿城混亂 。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭在俄軍接連撤退中，近日頻頻傳出北線戰事告捷，並宣布重奪整個基輔地區的控制權，同時就城鎮內發生的慘況，痛斥俄軍在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）2日表示，鎮上屍體沿路可見，280名死者已下葬在一處集體墳場。

俄羅斯方面則一概否認殺害平民，並又再次聲稱這些指控是「基輔政權和西方媒體又一次捏造消息。」

莫斯科國防部宣稱，「布查在俄羅斯武裝部隊控制期間，沒有一名當地居民遭受任何暴力行為。」布查於俄羅斯入侵後的第3天陷落，超過30天後才被烏軍解放。

除了布查之外，烏方也指控俄軍在鄰近城鎮伊爾平（Irpin）殺害平民，當地與布查一樣遭到嚴重破壞。據烏國當局說法，自莫斯科進攻以來，伊爾平至少有200人喪生。