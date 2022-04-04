24歲女教師校門前遭斬首！3女被逮稱「夢到她褻瀆先知」

▲一名女老師遭到殺害，兇嫌稱「夢到她褻瀆先知」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

巴基斯坦的安朱馬巴德（Anjumabad）近日發生一起駭人事件，24歲的的女教師比比（Safora Bibi）日前正準備到任教的學校上課時，突然被3名女子襲擊，並於校門口遭到斬首。警方事後火速逮捕犯案的3名兇嫌， 結果她們竟稱，是因為一名13歲女孩夢到比比褻瀆先知穆罕默德，才因此將她殺害。

根據《巴基斯坦日報》報導，這起事件發生在上月30日，比比當天上午7點30分抵達她所任教的神學院時，突遭24歲的阿曼（Umra Aman）、21歲的漢菲（Razia Hanfi）以及17歲的諾曼尼（Aisha Nomani）斬首殺害。

▲女教師比比遇害處。（圖／翻攝自推特）

德拉伊斯梅爾汗縣（Frontier Region Dera Ismail Khan）警官吉拉尼（Sagheer Gilani）指出，3人是親戚關係，在另一所神學院擔任學生和老師，她們被捕後供稱，她們的另一名13歲親戚透露，夢到比比褻瀆先知穆罕默德，她們才因此將比比殺害。

警方目前已查獲犯案兇器，並將3名兇嫌所提到的13歲少女逮捕，目前正進一步追查確切犯案動機。

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