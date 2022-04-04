有可能每天破百例「已不需疫調匡列」　專家：冬天前要開打第四劑

▲台灣本土疫情再起，已經連續兩天飆破百例。（圖／記者屠惠剛攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情再起，已經連續三天飆破百例，但中央流行疫情指揮中心已取消警戒分級政策，指揮官陳時中也喊出「在正常生活下積極抗疫。」也就是說自主性相當重要。對此，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民直言「每天百例是有可能的，已經不需要疫調，現在民眾應該要自己管自己。」他也認為，台灣下半年就要考慮開始施打第四劑新冠疫苗。

台灣本土疫情在昨天飆到183例，目前國內幾起重要群聚包括「基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、高雄某化工廠、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學。」

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除了本土疫情飆升讓不少人感到恐慌之外，台灣目前新冠口服抗病毒藥物量也嚴重不足。黃立民指出，藥物目前確實是不夠，以台灣的情況，至少需要50～100萬人份，但現在2萬人份，雖然目前大多數都是輕症，但年紀大、有危險因子的患者就該給藥，所以目前藥物準備量真的不夠。

▲國內目前有多條規模較大的感染鏈。（圖／指揮中心提供）

而在大型活動上，黃立民說，主要分兩個層次，第一是政府限制，第二是民眾自己決定，政府目前沒有要限制，因此建議民眾可以自己少去大型活動，不是非常必要就盡量不要去，現在要自己管自己，自己保護自己。

至於本土疫情破百例，黃立民也直言「每天這樣是有可能的，因為病毒蔓延快，疫苗接種率不高，再加上疫苗保護力下降，所以案例變多是可預期的。」

另外，陳時中昨在記者會也提到，如果完整接種滿三劑，未來可能縮小匡列。黃立民也表示「現在其實不用匡列，也不用疫調，因為現在效果有限，就算匡列了，也已經散出說了，匡列腳步跟不上病毒蔓延，所以應該是民眾有自覺就快篩。」而在第四劑疫苗施打上，黃立民則認為，至少要在下半年，冬天來臨前就開始施打，可以針對老年族群優先。