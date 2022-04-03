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人妻上班＋做家事累翻！老公竟嫌「一周嘿咻2次太少」：我就懶

▲▼女孩哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名人妻抱怨，老公不但不願做家事，還嫌棄「一周2次太少」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

婚姻要走得長遠，雙方互相體諒很重要。一名人妻表示，她為了兼顧孩子、家庭和事業，每天忙得疲憊不堪，然而老公卻一副事不關己的樣子，甚至還抱怨一周只嘿咻一、兩次，無法滿足他的需求，結果當她要求老公做家事，讓她能有足夠體力應付他的需求時，對方卻又回「我就是不幫忙做家事，我就是懶惰！」令她相當崩潰。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名人妻透過「twtmalaywedding」推特發文表示，她與老公結婚4年，而這4年來她每天早上都要照顧小孩、打理家務和處理工作，忙到晚上後早已疲憊不堪，根本沒力氣和老公發生性關係，結果老公卻抱怨，一星期只嘿咻一、兩次不夠，人妻根本不夠了解他。

▲▼洗碗,洗餐具,做家事。（圖／記者曾筠淇攝）

▲人妻除了要顧事業、小孩外，還要包辦家裡所有家事。（示意圖／記者曾筠淇攝）

為此，人妻感到相當委屈，更透露老公從來不會主動做家事，只有偶爾在她的要求下，才會稍微收個衣服、倒下垃圾。而她更為了滿足老公性需求，主動提議請個女幫傭，這樣她晚上才有足夠的體力，沒想到老公卻直接打槍，甚至嗆「你去找個可以照顧你的完美男人啊！我就是不幫忙做家事，我就是懶惰。」

「我的老公常說我不懂他，其實他才是不懂我的人，有時候我忙到連自己的時間都沒有。」人妻感嘆，就連她想出門剪個頭髮，也會被老公問「那誰照顧孩子？」讓她相當絕望，直言「要不是有小孩，我肯定去死。」文章曝光後，許多網友也建議她尋求心理治療，或是勇敢離開丈夫，尋短不是選擇。

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