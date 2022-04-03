原定出訪波蘭探烏克蘭難民！日本法相「隔離期確診」　內閣第2人

▲日本法務大臣古川禎久確診新冠肺炎。（圖／日本首相官邸官網）

記者王佩翊／編譯

日本法務省3日宣布，法務大臣古川禎久確診新冠肺炎。古川原訂1日要代表日本前往波蘭探視烏克蘭難民，然而因為家人確診，他被列為密切接觸者，臨時改由外務大臣林芳正與副法務大臣津島淳代為出訪，而他本人則是在隔離期內確診。此外，林芳正與津島淳回國時將與部分有意赴日的難民一同搭乘政府專機返日。

綜合日媒報導，法務省3日證實，法務大臣古川禎久確診新冠肺炎。古川日前因為家人確診被列為密切接觸者，而他原本仍在家中隔離，沒想到3日經檢測確診，不過幸好無症狀。而這也是日本第2名內閣成員確診，少子化擔當大臣野田聖子1日上午因為出現微燒症狀，因此接受核酸檢測，當日確診新冠肺炎。

古川原本4月1日要被派往波蘭探視烏克蘭難民，並在當地處理接收難民赴日的相關事宜，沒想到卻在出發前一天被匡列為密接。日本當局緊急協調後，改派外務大臣林芳正作為特使，與副法務大臣津島淳一同出訪波蘭。

相關人員預計會在波蘭待到4月5日，並與波蘭當局進行會談，共同商討支援對策，同時考慮讓有意願赴日的烏克蘭難民共同搭乘政府專機前往日本。

除此之外，根據《讀賣新聞》報導，日本也開始商討對於赴日烏克蘭難民的各項支援，其中包含住所、日文教育以及就業媒合等。日本政府預計讓烏克蘭難民在外務省外圍團體「亞洲福祉教育財團難民事業本部」所運營的機構中，接受日文教育、面試指導，並在一段時間後，協助他們與願意提供住所與就業機會的企業或地方政府媒合。

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