俄證實導彈摧毀敖德薩煉油廠　烏克蘭市長：當地民宅毀損

▲敖德薩3日被俄軍空襲，冒出陣陣濃煙。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩3日被俄軍空襲，傳出一連串爆炸聲響。俄羅斯國防部表示，俄軍利用高精準導彈摧毀敖德薩附近一座煉油廠及三個燃料儲存設施。敖德薩市長特魯哈諾夫透露，俄軍空襲行動並未造成人員傷亡，但有建築物受損，包括私人住宅。

路透報導，敖德薩位在黑海沿岸，不但是重要港口，也是烏克蘭海軍主要基地所在之處，也是俄軍關注焦點。烏克蘭官員3日證實，俄軍空襲行動擊中敖德薩附近一座關鍵基礎設施。

俄國防部發言人科納申科夫表示，俄軍利用高精準導彈摧毀敖德薩附近一座煉油廠及三個燃料儲存設施，因為這些設施被烏克蘭用來提供燃料給尼古拉耶夫（Mykolaiv）附近部隊。

敖德薩市長特魯哈諾夫（Hennadii Trukhanov）表示，空襲並未造成人員傷亡，僅建築物受損，其中包括私人住宅。

另外，烏克蘭中部波塔瓦州首長盧寧（Dmitry Lunin）也說，俄軍1日的空襲行動完全摧毀克勒曼楚克（Kremenchuk）的煉油廠，「大火已經撲滅，但設施已經被完全摧毀，無法繼續運轉」。依據介紹，克勒曼楚克位在敖德薩東北部約350公里處。

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