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打臉烏克蘭！俄不妥協主權問題　總統會談「還不是時候」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（左），俄羅斯總統普丁（右）。（組圖／路透）

▲俄羅斯稱，俄國在克里米亞和頓巴斯的立場不變，而且現在還不是時候讓2國總統親自磋商。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）才剛宣稱，烏俄如今已在大部分的談判議題上取得共識，因此兩國總統很有可能會在近期內，於土耳其舉行會晤。不過俄羅斯3日卻打臉指出，烏俄雙方的和平談判進展不足，莫斯科當局在克里米亞和頓巴斯地區的立場不變，因此目前還不足以讓兩國元首親自磋商，而新一輪談判將在4月4日以視訊會議形式持續展開。

綜合外媒報導，自俄羅斯發動攻烏行動後，雙方已多次舉行定期談判。烏克蘭目前已同意俄羅斯的條件，不擁核、不加入軍事集團、保持中立立場，以及去軍事化。不過，雙方在2014年被俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）和親俄地區頓巴斯（Donbass）的主權議題上，一直存在巨大分歧，導致談判至今未有任何突破。

俄國總統普丁已在今年2月承認頓巴斯的2個地區為獨立國家。俄羅斯首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）強調，俄羅斯不會改變其對克里米亞和頓巴斯地區在地位問題上的立場，「我不像阿拉哈米亞那樣樂觀，我認為目前協議草案的進度不足以讓普丁和澤倫斯基親自進行磋商。

和平將至？俄「口頭同意」烏方提案　普丁料在土耳其見澤倫斯基

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