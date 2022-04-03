烏克蘭女大生硬起來！扛飛彈轟爆戰機　地方媽媽丟罐頭狠K無人機

▲烏克蘭女大生受訓2週後就上戰場擊落了3架俄軍軍機。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

面對俄羅斯的入侵，烏克蘭女性們也巾幗不讓鬚眉，紛紛走上戰場為祖國效力。一名女大生用便攜式防空飛彈在戰場上擊落2架俄軍戰機和一架攻擊直升機；烏克蘭婦女艾琳娜則是看到俄軍的無人機後，立刻用罐頭將無人機狠狠擊落，讓不少人為她們的傳奇故事嘖嘖稱奇。

綜合英媒報導，這位因害怕被暗殺而不願具名的22歲女學生，在數個禮拜前還在上大學，但她聽說祖國在2月下旬慘遭俄羅斯入侵後，就義無反顧地棄筆從戎，扛起便攜式防空飛彈，學習怎麼摧毀敵軍的戰機。

報導稱，剛投入戰場的女大生2週前才剛學會如何使用「9K38 Igla針式飛彈」，但在俄軍的猛烈襲擊下，如今她已經能像個專家一樣熟練操作武器，甚至還在戰爭中擊落了2架俄羅斯戰機和一架攻擊直升機。其中一架被擊落的戰機據信是一架 SU-25戰鬥機。

「9K38 Igla針式飛彈」是一種蘇聯製的便攜式防空飛彈，它的飛行速度是聲音的2倍快，還能飛到3.35公里的高度，是打擊低空飛行戰機的利器。國防部消息人士表示，「烏克蘭在使用便攜式防空飛彈上取得了多數勝利，這也是俄羅斯無法掌控烏克蘭領空的原因之一。」

這名女大生並不是烏克蘭唯一的女英雄。上個月，烏克蘭婦女艾琳娜（Elena）在基輔公寓的陽台抽菸時，突然看到家裡附近出現了一架無人機。於是，這名彪悍的婦女伸手拿起一個罐頭，狠狠地往俄羅斯無人機的方向投去，並成功將它擊落。艾琳娜的故事在網上走紅後，不少人將她稱為傳奇。