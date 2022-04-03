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波蘭準備好在境內部署美國核武　喊話北約設東歐指揮總部

▲▼波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透）

▲波蘭政府對美軍在波蘭部署核武持開放態度。圖為波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，先前《紐時》曾報導，俄軍考慮在烏克蘭戰場上動用「小型核武」的消息。根據俄羅斯衛星通訊社3日報導，波蘭副總理卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）表示，波蘭不排除在其領土上部署美國核武器。同時，他也呼籲北約在波蘭建立東歐的作戰指揮總部。

報導指出，波蘭副總理、國家安全與國防委員會主席卡臣斯基3日接受德國「週日世界報」（Welt Am Sonntag）訪問時表示，波蘭對於美國在其領土上部署核武抱持開放態度，「如果美國人要求我們在波蘭部署核子武器，我們會對此持開放態度。這將大大加強對莫斯科的遏制。」

▲▼ 烏克蘭士兵3月27日路過停放在基輔郊外盧基亞尼夫卡村（Lukyanivka）的一輛俄羅斯坦克。（圖／路透）

▲烏俄戰爭情勢緊張。圖為烏克蘭士兵3月27日路過停放在基輔郊外盧基亞尼夫卡村（Lukyanivka）的一輛俄羅斯坦克。（圖／路透）

俄塔社報導稱，卡臣斯基同時呼籲美國，將駐歐洲美軍的兵力增加至15萬人。另外，他也向北約喊話，「我們希望在波蘭建立一個大型的北約作戰指揮總部，在那裡計劃和執行北約的聯合行動，例如荷蘭的布林瑟姆。」他認為，這將向莫斯科發出一個明確的信號，即現在歐洲東部也有北約高層。

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波蘭俄羅斯美軍核武部署核武北約

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