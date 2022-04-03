一次劫持26童！美史上最大綁架案「活埋式囚禁」　犯人有望假釋

▲政府單位用機具將埋在地下的綁架貨車拖出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

加州1976年發生美國史上規模最大的綁架案，現年70歲男性主犯伍茲（Frederick Newhall Woods）當時與2名同夥一次就脅持了校車上26名兒童和1名司機，並將這27名受害人關進地底「活埋式囚禁」16小時，最終遭判27次7年徒刑，合併無期徒刑。然而，在另外2名綁匪獲假釋後，伍茲也有望在4個月內獲得假釋批准。

▲現年70歲的伍茲過去犯下美國史上最大綁架案時，年僅24歲。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國CNN、英國《獨立報》報導，現年70歲的伍茲46年前在北加州馬德拉縣喬奇拉市（Chowchilla）武裝劫持一輛校車，裡頭載著26名剛結束校外教學準備回程的小學生，他和兩名同夥把包含司機在內的27人押上車，連夜行駛12小時至一座偏遠的沙石場，強迫他們爬進一輛深埋地底6英呎（1.8公尺）的白色貨車，打算勒索500萬美元的贖金。孩子們一個個沿著梯子向下爬，受害者回憶，那時宛如步入「棺材」。

▲26名兒童與1名成年男子被囚禁在地底的貨車中，最終由數人合力挖開車頂才順利逃生。（圖／達志影像／美聯社）

所幸貨車內的床墊疊得夠高，校車司機和幾名較年長的男童奮力地挖，直到車頂部分挖出一條通道，孩子們彼此踩著肩膀，趁著綁匪熟睡時一一逃生，才結束了這場16小時的恐怖囚禁。當時年僅10歲的受害女性受訪稱，她至今仍對綁架事件感到極度焦慮、做噩夢，甚至無法正常工作，「我告訴自己，我可以擺脫它，但我卻仍原地踏步，過得一團糟。」

起初3名嫌犯都遭判27 項7年監禁，不得假釋，但上訴委員會在1980年推翻原判決，稱另外2名男子未造成他人身體傷害，應有資格申請假釋，而兩人也相繼於2012年、2015年獲假釋出獄，伍茲則是3人中最後一個仍在服刑的罪犯。兩名假釋官3月25日建議伍茲可假釋，而上周五（1日）伍茲在他的第18次假釋聽證會上首次被判定擁有假釋申請資格。

▲囚禁受害者的貨車被埋在地下約1.8公尺深。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，聽證會小組將針對伍茲的假釋申請進行討論，並於120天內做成最終決定，接著，州長將有30天時間可以批准這項決定是否生效，但由於伍茲未被指控殺人罪名，州長無法直接撤銷這項假釋決定，只能退回聽證委員會進行複審。但對於受害人而言，伍茲今年有望獲釋的消息幾乎是晴天霹靂。一名受害女性說，「我非常震驚，我沒想到會這樣。」

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