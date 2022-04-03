亞塞拜然首都凌晨「夜店大爆炸」釀1死31傷　現場影片曝

A huge explosion occurred in #Baku, the capital of #Azerbaijan.



There are dozens of dead and wounded. pic.twitter.com/95sZDr9bJo — Turkey In The World (@TRintheworld) April 2, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

位於東歐和西亞交界的亞塞拜然3日發生嚴重意外，首都巴庫（Baku）市中心一家夜店疑似因天然氣外洩，凌晨突然發生大爆炸，造成事故現場1人死亡、31人受傷的慘劇。當局正在調查中。

▲亞塞拜然夜店大爆炸釀1死31傷。（圖／翻攝自推特／@TRintheworld）

根據美聯社報導，亞塞拜然位於首都市中心的夜店「Location club」當地時間凌晨3時許發生大爆炸，據檢察總長辦公室聲明，這場意外造成1人死亡，另有31人受傷。衛生部發言人阿布別基洛夫（Parviz Abubekirov）表示，有24人被送往醫院治療，其中大多數是燒傷患者。

亞塞拜然緊急救難單位指出，凌晨3時派遣消防隊員到這家爆炸的夜店，並在大火蔓延之前將火勢撲滅。內政部發言人扎希多夫（Ehsan Zahidov）表示，目前初步懷疑是天然氣外洩釀成爆炸意外，但詳細事發原因仍有待調查。

社交媒體上的一段影片顯示，爆炸現場外有數十人在夜店門口，看起來相當驚慌失措，而一名男性民眾受傷倒地，夜店建築物則因強烈爆炸威力遭嚴重損壞，內部燃起熊熊大火。

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