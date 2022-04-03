美E-2預警機墜海畫面曝！海水淹沒機鼻灌入艙　114億設備全泡湯

▲美國海軍戰機「E-2空中預警機」墜海畫面曝光。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國海軍戰機「E-2空中預警機」在當地3月30日晚間7點30分，墜毀於維吉尼亞州附近的大西洋海域，造成1死2傷。軍方4月2日公開現場畫面，只見墜海的E-2空中預警機如今幾乎整個機身都已泡在水中，讓機上高達4億美元（約新台幣114億元）的電子設備全數泡湯。

綜合外媒報導，「E-2空中預警機」在事發當時，2個引擎都出現故障，導致飛行員無法控制戰機而墜海。從現場畫面可見，這架墜海的戰機如今幾乎整個機身都泡在了水中，水面已淹沒機鼻，只露出戰機機翼，估計機身內部已有進水，機上電子設備全數泡湯。

海軍公共事務官員邁爾斯（Rob Myers）指出，E-2空中預警機當時正在阿可麥克縣（Accomack）的諾福克海軍基地（Norfolk）進行例行演習，不料後來卻墜入欽科提格（Chincoteague）附近水域。機上的3名飛行員中，有2人被美國海岸警衛隊救起，他們都沒有生命危險，不過腿部有骨折的現象。

▲在戰機墜毀意外中死亡的漢隆中尉。（圖／翻攝自美國海軍官網）

另有一名飛行員在事發後因為受困機上，最後只能隨戰機一起沉入水底死去。軍方目前已證實，死者為2017年5月加入海軍的漢隆中尉（Hyrum Hanlon）。他所屬的VWA-120指揮官分特雷斯中校（Martin Fentress Jr.）指出，「漢隆是一個勇敢、愛國、無私的人，我們部隊與他的家人將永遠懷念他。」

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