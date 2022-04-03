　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

▲▼ 巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）暴洪與土石流，造成至少14人喪命。（圖／CFP）

▲連2天的豪雨重創里約熱內盧州大西洋沿岸，預料未來幾天還會降下更多雨量。（圖／CFP）

文／中央社里約熱內盧2日綜合外電報導

當局今天表示，豪雨引發巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）暴洪與土石流，造成至少14人喪命，其中包括8名孩童，另有5人失蹤。

法新社報導，連2天的豪雨重創里約熱內盧州大西洋沿岸，預料未來幾天還會降下更多雨量。

近來巴西遭到連串致命風暴侵襲，專家表示，受氣候變遷影響，風暴威力更強。

6週前洪水與土石流才在巴西帝國19世紀的夏都貝德羅保利斯（Petropolis）造成233人喪生，而這次受災最嚴重的地區包括旅遊城鎮巴拉奇（Paraty）。

巴拉奇官員表示，彭塔內格拉（Ponta Negra）的土石流造成1名媽媽和她分別才2歲、5歲、8歲、10歲、15歲和17歲的6個小孩在家中遭土石流活埋，第7個小孩幸運獲救後送醫，目前狀況穩定。

巴拉奇市長魏達爾（Luciano Vidal）告訴路透社：「我們先前就預期會下雨，發布了警告，但不幸的是，彭塔內格拉這棟屋子倒塌，只有1名小孩獲救。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在臉書上表示，聯邦政府已派出軍機協助撤離。

安格拉王市（Angra dos Reis）有另外6人喪生，包括2名孩童。

而在里約熱內盧市西北40公里的麥斯吉達（Mesquita），1名38歲男性在試圖將另一人救出洪水時，不幸觸電致死。

ET快訊
烏克蘭280人遭行刑式射殺！　俄坦克「掛兒童當肉盾」
快訊／桃園1大學、2國小學生確診！　全市21所學校停課
快訊／與病毒共存？　蘇貞昌：99.7%輕症「可以穩健開放」
快訊／高雄今增1確診！　陳其邁：台中婚宴衍生
網爆「快篩陽衝阿妹演唱會」！　粉絲急tag陳時中求救
快訊／新竹某醫院爆8人確診！　某國小學生也染疫
快訊／三峽老師確診延燒！　侯友宜下令：新北7校停課
快訊／南港高中家長確診！　1學生快篩陽
「股市明牌」垃圾簡訊煩爆！　3招秒移除
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

平民遇襲　烏克蘭指控：俄軍炮擊盧甘斯克撤離車隊

烏克蘭280人亂葬崗全遭行刑式射殺　俄軍坦克「掛兒童當肉盾」

普丁2年內恐下台！　專家：俄菁英層不爽成「制裁目標」將政變

英國一架飛機驚傳墜毀　英吉利海峽上空失聯

和平將至？俄「口頭同意」烏方提案　普丁料在土耳其見澤倫斯基

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

Selina熱戀被爆料「陳嘉樺嘴巴很大」　「男友正臉曝光」反致歉黃子佼

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

《咒》票房破億佛母現身「千萬別掀開紅布」　林敬倫「唯一看過真面目」：很毛很毛...

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

平民遇襲　烏克蘭指控：俄軍炮擊盧甘斯克撤離車隊

烏克蘭280人亂葬崗全遭行刑式射殺　俄軍坦克「掛兒童當肉盾」

普丁2年內恐下台！　專家：俄菁英層不爽成「制裁目標」將政變

英國一架飛機驚傳墜毀　英吉利海峽上空失聯

和平將至？俄「口頭同意」烏方提案　普丁料在土耳其見澤倫斯基

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

高雄富婆遭騙2.5公斤金飾、現金1700萬！　銀行員阻撓也沒用

曾和確診者一起出席活動　陳吉仲：鄉下小孩身體應該都很好

藏8個保險套辯自用「糖尿病容易軟」　法官一句話揪老司機破綻

美股三大指數衝高收紅　法人：等待電子多方表態助台股上攻

疫情沒在怕！枋寮台1線出遊車潮4／2達3.7萬輛　直逼春節首日水準

存錢好難！5個「讓你多花錢」的心理學陷阱全破解

酸民虧「台灣差太多感覺難看」　鬼鬼親上火線網力挺

「側睡輔助枕」你用過嗎？花1680元讓身體更穩定　睡到自然醒

今天衝了！滿料草莓手搖杯連12天「第2杯半價喝」

台74線廂型車鬼切撞護欄險翻落　後方駕駛驚嚇猛按喇叭：Ｘ爛喔

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

烏克蘭小鎮20具屍體躺街！有人雙手被反綁

氣象主播驚覺龍捲風「撲向自己家」秒call兒子

屍體藏詭雷　俄軍撤退狂埋地雷

男脖子被怪魚刺穿爆血　畫面曝光

俄媒：普丁恐有隱疾　泡鹿茸浴血養生

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案

普丁與哈薩克協議使烏克蘭成中立國

車諾比核電廠　再升起烏克蘭國旗

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

美官員：普丁將在5/9慶祝勝利　屆時烏國雪已融

俄軍把幼童放坦克車頭當肉盾　生還者驚曝過程

烏軍發射星光飛彈擊落俄機　影片曝光

歐中峰會登場　歐盟罕見關切台海情勢

俄精銳空降部隊40人陣亡！BBC核實成員名單

更多熱門

相關新聞

全球股匯動盪「拉美市場」逆勢出線！　巴西、智利股市漲逾14％

全球股匯動盪「拉美市場」逆勢出線！　巴西、智利股市漲逾14％

2022年才剛過去3個月，但全球金融市場經歷的動盪局面，已令許多華爾街交易員直呼吃不消。放眼全球，拉丁美洲市場在過去幾年一直被視為洪水猛獸的投資標的，卻在今年意外成了異軍突起的投資聖地，今年全球表現最好的4個股市中佔據了3席，拉美貨幣在外匯市場上傲視群雄。

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

巴西總統腹部不適住院

巴西總統腹部不適住院

手機電池突然爆炸　男慘被火球吞噬

手機電池突然爆炸　男慘被火球吞噬

沙灘驚見「愛心雙頭魚」！詭異模樣引熱議

沙灘驚見「愛心雙頭魚」！詭異模樣引熱議

關鍵字：

土石流里約熱內盧巴西

讀者迴響

熱門新聞

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

網爆「快篩陽性還衝阿妹演唱會」！嗨完才去醫院

媽神運用麥當勞雞塊盒　「飲料永遠不會翻」

外送員聽到巨響！男墜樓壓爛機車慘死

被汪小菲狂罵「小S爆無預警請辭節目」！突認心累

即／北部一遊客確診　墾丁台灣祭活動停辦

汪小菲消失4天「驚傳被打濺血掛彩」！

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

姚元浩鬼鬼爆口角「始末曝光」

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

快訊／今晨10.8℃！10縣市大雨　防10級強風

清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

本土若超過這數字　醫喊「當然該封了」

上億房產給子女　忽略一件事竟淪法拍

更多

最夯影音

更多
前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王
車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面