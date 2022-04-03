烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

▲烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）4月1日被證實死亡。圖為2022年1月6日李文在烏克蘭東部親俄分離主義地區附近抱著一隻貓。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）2日表示，2周多前失蹤的烏克蘭攝影記者、紀錄片製作人李文（Maksim Levin）已被確認死亡，「他是被俄軍用輕武器開了2槍擊斃的。」所屬新聞機構也證實，李文的遺體1日在首都基輔北部一處村莊被人發現。據悉，李文是第6名為報導俄烏戰爭而身亡的記者。

▲李文的遺體1日在基輔北部被人發現。（圖／路透）

根據《衛報》等外媒報導，葉爾馬克發文表示，李文3月13日在基輔州的衝突區失蹤，而遺體則在1日於基輔北部村莊古塔梅茲吉斯卡（Guta Mezhygirska）被人發現。非政府組織「大眾資訊研究所」（Institute of Mass Information）援引檢察署初步調查結果稱，李文遭俄軍擊中「兩槍」而斃命。

據報導，出生於1981年的李文是一名照片影音攝影記者，在烏克蘭新聞網站「LB.ua」工作，自2013年以來長期為路透社提供新聞影像，戰事爆發後他待在古塔梅茲吉斯卡工作，但當地曾遭到猛烈砲擊。死訊傳出後，路透社全球視覺主編John Pullman對此表示深感悲痛。

▲▼烏克蘭攝影記者李文在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

李文同時也是一名40歲平凡父親，他留下了妻子與4名孩子獨自離世。生前持續為烏克蘭和國際媒體工作的他，2014年也曾深入烏克蘭東部地區，報導烏克蘭政府軍與親俄分離主義分子間的武裝衝突，當年他曾逃出一處被圍困的城鎮，據悉，那時有數百名烏軍士兵遭到親俄分子殺害。

▲李文3月3日拍下基輔博羅江卡（Borodyanka）一處大樓被毀的畫面。（圖／路透）

致力於保護記者自由免受迫害的非政府組織「無國界記者」也在推特上表示，李文是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第6名不幸在戰地身亡的記者，「他手無寸鐵，穿著一件寫著媒體（press）的夾克」、「瞄準記者是一種戰爭罪」。

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