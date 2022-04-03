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歐中峰會提兩岸關係　歐盟罕見關切台海情勢

▲▼歐中峰會。（圖／路透）

▲歐中峰會1日登場，歐盟罕見關切台海情勢。（圖／路透，下同）

文／中央社

歐洲聯盟與中國領導人昨天進行視訊峰會，歐盟向中方表達必須停止對立陶宛的不正當貿易措施，同時關切兩岸緊張關係加劇，這是歐盟領導人近年少見在峰會時強調台海情勢。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天分別與中國國務院總理李克強及中國國家主席習近平進行視訊峰會。

這場視訊峰會重點雖是俄羅斯侵略烏克蘭，但根據歐盟會後發布資訊，歐方對中方在一系列議題上也表達立場，例如歐盟雖重申對一個中國政策的承諾，但同時對兩岸緊張關係的加劇表示關切。

這是歐盟領導人近年少見在歐中峰會時強調台海情勢，對此中央社記者詢問歐盟更多關於會中討論台海議題的資訊，但迄今歐盟尚未回覆。

此外，歐盟對中國明確表示，雙方有需要解決一些重要的分歧，例如中國必須停止對立陶宛的不正當貿易措施。歐盟指出這些措施違反世貿組織規則，擾亂歐盟內部市場，歐盟將循在世界貿易組織（WTO）管道處理。

另歐盟敦促中國解除對歐洲議會議員的制裁以及保護人權和勞工權利，特別是新疆地區的局勢，以及對在香港撤銷一國兩制的關切。歐盟期望與中國恢復實質性的人權對話以解決這些問題。

至於俄羅斯侵略烏克蘭是這場峰會重點，歐盟向中方表達歐盟與逾40國合作夥伴採取大規模制裁措施，會中歐方向中方非常明確地表示，中國如果不支持，至少不應該干涉制裁。

由於中國一直未譴責俄羅斯發動戰爭，范德賴恩向中國說出重話，表示沒有歐洲公民會理解支持俄羅斯發動戰爭一事，並說這將導致中國在歐洲的聲譽受到重大損害。

她說，每天中國和歐盟的商品和服務貿易額接近20億歐元，而中俄每天的貿易額僅為3億3000萬歐元左右。戰爭若延續下去，對國際貿易的破壞，不符合任何人的利益，也不符合中國的利益。

米歇爾則說，期望在中國支持下，能實現俄烏戰事停火，停止這場非正義的戰爭，並解決它所造成的巨大的人道主義危機。

▲▼歐中峰會。（圖／路透）

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