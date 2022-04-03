唬爛男坐霸王車　傳一疊鈔票嗆運將「不是沒錢，只是沒空匯」

▲坐霸王車還傳一疊錢嗆，「不是沒錢，我只是沒時間匯」，司機無奈報警。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

一名計程車駕駛在臉書社團「爆料公社」抱怨，他1日凌晨工作時，載到一位超級誇張的霸王哥，付錢時說忘記帶錢，要回家拿錢來付，最後又說要用轉帳的，結果他遲遲等不到錢，當他說要報警提告時，對方竟然拍一疊鈔票給他看，說不是沒有錢，是沒有時間匯，讓他哭笑不得。

原PO表示，他愚人節那一天凌晨3點還在努力跑車賺錢，結果卻載到傳說中坐霸王車的乘客，對方從中和到萬華拿東西，再回到中和上車的地方，行程結束回到中和後，霸王哥先假裝打電話要家人拿錢下來，等了五分鐘沒人下來，他就留下一枚戒指說要上樓拿錢。

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過了十分鐘後，霸王哥才匆匆下樓，改口說能不能用匯的，還說要請女友幫忙匯，但幾分鐘後又改口「女友臨時出門」、「身上及家裡沒有現金」，希望能早上再匯錢。原PO說，「我不想弄太複雜，加上也累了，當下就傻傻的相信霸王哥，留了他的電話後，就回家等消息，只能說我真的太好騙了」。

▲原PO貼出與霸王哥的對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO感嘆，他從清晨5點、上午8點、10點，霸王哥一直延後時間，「我說要報警處理，他就說他沒有不匯，還拍一疊鈔票給我看，說不是沒有錢，叫我不要報警白忙，已經叫年輕人去匯款了」、「我真的大開眼界，一趟340元車資，到底要說多少謊，動用多少人，才能結束這場鬧劇」。

他說，「後面打了幾通電話都沒接，最後我受不了，直接去警局提告詐欺，而且百分之百不和解」、「沒有錢就乖乖坐公車或捷運，不然就騎機車或YouBike，不要學人裝逼坐計程車，一疊鈔票秀出來也沒有比較強啦，希望不要有下個司機受害了」。

貼文一出立刻引發網友討論，有人說「有那一疊可以拍，當場抽一張出來不就解決了嗎」、「現在手機都可以即時匯款了，再不然隨便找超商ATM都可以，會找理由不匯款的一定都是有問題」、「感覺他吃定你不會為了340元報警」、「沒有錢就走路，坐霸王車真的母湯」。

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