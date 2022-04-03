　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唬爛男坐霸王車　傳一疊鈔票嗆運將「不是沒錢，只是沒空匯」

▲▼計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲坐霸王車還傳一疊錢嗆，「不是沒錢，我只是沒時間匯」，司機無奈報警。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

一名計程車駕駛在臉書社團「爆料公社」抱怨，他1日凌晨工作時，載到一位超級誇張的霸王哥，付錢時說忘記帶錢，要回家拿錢來付，最後又說要用轉帳的，結果他遲遲等不到錢，當他說要報警提告時，對方竟然拍一疊鈔票給他看，說不是沒有錢，是沒有時間匯，讓他哭笑不得。

原PO表示，他愚人節那一天凌晨3點還在努力跑車賺錢，結果卻載到傳說中坐霸王車的乘客，對方從中和到萬華拿東西，再回到中和上車的地方，行程結束回到中和後，霸王哥先假裝打電話要家人拿錢下來，等了五分鐘沒人下來，他就留下一枚戒指說要上樓拿錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過了十分鐘後，霸王哥才匆匆下樓，改口說能不能用匯的，還說要請女友幫忙匯，但幾分鐘後又改口「女友臨時出門」、「身上及家裡沒有現金」，希望能早上再匯錢。原PO說，「我不想弄太複雜，加上也累了，當下就傻傻的相信霸王哥，留了他的電話後，就回家等消息，只能說我真的太好騙了」。

▲▼搭霸王車還傳一疊錢照片嗆自己不是沒錢「我只是沒時間匯」，司機無奈報警。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO貼出與霸王哥的對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO感嘆，他從清晨5點、上午8點、10點，霸王哥一直延後時間，「我說要報警處理，他就說他沒有不匯，還拍一疊鈔票給我看，說不是沒有錢，叫我不要報警白忙，已經叫年輕人去匯款了」、「我真的大開眼界，一趟340元車資，到底要說多少謊，動用多少人，才能結束這場鬧劇」。

他說，「後面打了幾通電話都沒接，最後我受不了，直接去警局提告詐欺，而且百分之百不和解」、「沒有錢就乖乖坐公車或捷運，不然就騎機車或YouBike，不要學人裝逼坐計程車，一疊鈔票秀出來也沒有比較強啦，希望不要有下個司機受害了」。

貼文一出立刻引發網友討論，有人說「有那一疊可以拍，當場抽一張出來不就解決了嗎」、「現在手機都可以即時匯款了，再不然隨便找超商ATM都可以，會找理由不匯款的一定都是有問題」、「感覺他吃定你不會為了340元報警」、「沒有錢就走路，坐霸王車真的母湯」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

唬爛男坐霸王車　傳一疊鈔票嗆運將「不是沒錢，只是沒空匯」

網踩萊牛風波痛處！皇家傳承爆氣「TMD無恥」：不斷被羞辱與放屁

蒼藍鴿不忍了！揭台灣防疫3大問題「消耗醫療資源」

彰化路邊停車遭趕！他看「冷氣裝門前」傻眼　店家嗆：我就用鑽的

快訊／台灣東南部海域23:42規模4.5地震　深度17公里極淺層

結婚3個月…人妻懷孕被婆婆逼吃剩菜　老公：不要想太多

連假第2天迎「濕冷14℃」！雨停＋回暖時間曝　高山有望降雪

4月2日肯納日永福星星相惜　讓愛走動和星星兒一起看世界！

快訊／新北中和某國小「停課10天」！出現確診個案　全校大清消

快訊／台鐵員工染疫！花蓮站內勤人員「住院確診」　台鐵說明了

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

Selina熱戀被爆料「陳嘉樺嘴巴很大」　「男友正臉曝光」反致歉黃子佼

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

《咒》票房破億佛母現身「千萬別掀開紅布」　林敬倫「唯一看過真面目」：很毛很毛...

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

帶娃日常！柴保母「坐粉紅車」　任妹到處推..可愛互動萌暈網

唬爛男坐霸王車　傳一疊鈔票嗆運將「不是沒錢，只是沒空匯」

網踩萊牛風波痛處！皇家傳承爆氣「TMD無恥」：不斷被羞辱與放屁

蒼藍鴿不忍了！揭台灣防疫3大問題「消耗醫療資源」

彰化路邊停車遭趕！他看「冷氣裝門前」傻眼　店家嗆：我就用鑽的

快訊／台灣東南部海域23:42規模4.5地震　深度17公里極淺層

結婚3個月…人妻懷孕被婆婆逼吃剩菜　老公：不要想太多

連假第2天迎「濕冷14℃」！雨停＋回暖時間曝　高山有望降雪

4月2日肯納日永福星星相惜　讓愛走動和星星兒一起看世界！

快訊／新北中和某國小「停課10天」！出現確診個案　全校大清消

快訊／台鐵員工染疫！花蓮站內勤人員「住院確診」　台鐵說明了

普丁與哈薩克總統商定　簽協議使烏克蘭成中立國

女歌手赴美當學霸　竟壓力過大「哭到鼻涕黏臉」網心疼　

唬爛男坐霸王車　傳一疊鈔票嗆運將「不是沒錢，只是沒空匯」

網踩萊牛風波痛處！皇家傳承爆氣「TMD無恥」：不斷被羞辱與放屁

忽必烈反擊館長「派人鬧場逼退費」　驚爆電腦遭植入木馬休館3天

普丁恐有隱疾！俄媒爆「泡鹿茸血養生」　甲狀腺癌名醫隨時跟緊緊

遭俄軍佔領1個月　車諾比核電廠再次升起「烏克蘭國旗」

女住戶不戴口罩「我就是不戴」！社區主委強力阻擋　判罰2000元

歐中峰會提兩岸關係　歐盟罕見關切台海情勢

尚恩曼德斯後悔了！曝離開卡蜜拉痛苦心情　「分手代價有多可怕」

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

生活熱門新聞

即／台灣東南部海域規模4.5地震　深度17公里極淺層

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

新北中和某國小「停課10天」

全場認證「最恐怖鬼片」是這2部！　網嚇哭：一輩子陰影

彰化路邊停車遭趕！他看冷氣裝門前傻眼

連假第2天迎濕冷14℃！雨停＋回暖時間曝

4月運勢火火旺　「這生肖」福氣滿分

快訊／台大附近驚傳「轟轟巨響」！　網目睹：還飄綠煙

台中婚宴傳播鍊再添2確診北部4確診曾來旅遊

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

蒼藍鴿不忍了！揭防疫政策3大問題

妹子理想身高？一票愛爆「1範圍」：都長腿

即／氣象局發布4縣市大雨特報　低溫探14度

三寶被罰喊申訴　網一張圖打臉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

外送員聽到巨響！男墜樓壓爛機車慘死

即／台灣東南部海域規模4.5地震　深度17公里極淺層

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

忽必烈健身館突關閉　館長怒「拿千萬演戲」

住飯店先敲門「通知鬼神」？內行揭真實用途

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

眾量級愚人節「宣布大事」！

上億房產給子女　忽略一件事竟淪法拍

今年確診僅3重症！男星疑：如果幾乎是輕症，那在怕什麼？

姚元浩怒吼：出去　鬼鬼委屈淚崩

丈夫為拍上司馬屁　要妻做5同事便當

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

夜晚房傳怪聲！驚見人狗拔河畫面

新北中和某國小「停課10天」

更多

最夯影音

更多
前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王
眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面