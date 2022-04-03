馮世寬率隊參訪胡璉將軍紀念館　胡璉孫憶爺爺保台戰功

▲退輔會主委馮世寬率內部主管參訪新店安坑胡璉將軍故居，由胡將軍孫子胡敏越陪同解說。（圖／記者湯興漢攝，下同）

政治中心／台北報導

退輔會主委馮世寬1日率隊參訪胡璉將軍紀念館，他表示，感佩胡璉當年保衛金門的英勇奮戰精神。不過負責導覽的胡敏越則透露，當年爺爺胡璉曾說，古寧頭戰役跟他在大陸打過的百場戰役相比，實在算不上「大捷」。

今年是胡璉將軍逝世45週年，「胡璉將軍紀念館」有意舉辦追思感恩之旅，在新北及金門都舉辦紀念音樂會，退輔會主委馮世寬日昨先率所屬內部主管，到位於新店的胡璉故居踩點參訪，由胡璉的孫子、胡璉將軍紀念館及研究中心理事長胡敏越負責陪同解說。

胡璉故居原本曾被金門縣政府要求拆屋還地，在後代子孫及文史工作者爭取下，成為歷史建築保存下來，由新北市文化局協助整理成立「胡璉將軍紀念館」，館內展示許多當年歷史文物，包含胡璉親筆手信、軍旅時期使用的物品等等，並與文化局合辦多場「重返榮耀將軍巷」等社造走讀課程。

馮世寬說，他個人對於胡璉當年保衛金門的英勇奮戰精神十分敬佩，也推崇胡璉保衛台灣的戰功，胡敏越在導覽時就提到，中共曾經想要一口氣打下台灣，但是被古寧頭大捷、八二三砲戰擋下，後來發生韓戰，美國介入協防台灣，台灣才有機會成為自由民主的國家。

不過，胡敏越也透露，爺爺曾經提到古寧頭戰役，相比他與日軍、共軍在中國大陸打了上百場戰役，金門古寧頭一役，實在算不上「大捷」。