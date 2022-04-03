「清明後確診數一定更高！」醫：已進入另一局面　3件事很關鍵

▲醫斷言「清明後確診數會更高」！防疫新局面應優先做到3件事。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

因應本土境外確診者爆量，指揮中心調整輕症分流措施，將65歲以下生活可自理者送往加強版集中檢疫所或防疫旅館隔離，另開放非同住者或同行者兩人一室。感染科專家表示，這是新防疫模式的必經之路，清明連假期間人流大量移動，「之後確診數一定會更高」，集檢所未來也有可能不夠住，若未做好3件事，屆時就只能在家一人一室隔離。

指揮中心今年初因應春節專案訂出的輕症分流措施，原本是將20至49歲的年輕確診者送往集中檢疫所隔離，但3月7日起邊境鬆綁後，境外移入確診者逐日增加，指揮中心也於3月24日再度鬆綁分流年齡，讓18至59歲確診者都可入住加強版集中檢疫所，而昨日調整是今年度第三次變更，未來僅有高齡或中重症者，才會送往醫院治療。

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▲輕症分流再鬆綁！不限同住家人「2人一室」。（圖／指揮中心提供）

對於指揮中心醫療應變作為，林口長庚醫療副院長、小兒感染科醫師邱政洵指出，「這是必須的做法」，近期個案大暴增，不可能輕症都往醫院送，否則每一位個案從住院到出院平均11~12天，「有再多的床位都不夠用」。未來個案若持續增加，勢必就得改為在家一人一室隔離。

雖然認同指揮中心輕症分流做法，邱政洵仍建議要考慮後續配套，譬如放寬解隔天數，將距離發病日10天以上的解隔規定縮短為7天，以利集檢所量能能夠更快釋出。

另外，口服藥物也要大量購買。邱政洵提到，「現在2萬份絕對不夠」。目前研究已證實，輝瑞口服藥物可減少75歲以上高齡族群輕症轉重症風險；青壯年族群及早服用，也能讓呼吸道病毒量下降，減少病毒擴散。最後，提高追加劑覆蓋率，也能減少重症發生。

▲指揮中心確診者解隔條件今年1月後就未再做修正。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心2日公布新增160例本土個案與244例境外移入，雙創今年新高。本土個案分佈14縣市，以新北市增52例最多，基隆市也新增37例確診，桃園市、台北市也分別有22例、18例。若以群聚案區分，基隆小吃店群聚累計157例最多，桃園大潭電廠96例次之；台中婚宴雖只有33例，但足跡分佈7縣市最廣。

邱政洵表示，隨著確診者越來越多，指揮中心勢必得調整防疫作為，將疫調權限下放給地方，指揮中心僅負責擬定未來防疫走向。至於被問及未來開放非同住者或非同行者兩人一室，是否會造成不同傳播鏈交互感染？對此，邱政洵回應，無論是BA.1或BA.2.3，都是Omicron病毒。現在已經進入另一個防疫局面，先把口服藥等「戰備物資」準備好更重要。