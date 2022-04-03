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「不受限公司組織的工作」將成主流！諮商師反對「裸辭」理由曝光

▲▼遠距工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲「不受限公司組織的工作」將成主流！不過日本諮商師建議，不要一下子「裸辭」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／井上ゆかり（YUKARI INOUE）

摘自／時報出版《宅創業：內向者的時代來了！

有些人對於離開公司組織工作，是抱著樂觀的態度：「我心裡曾覺得自己不適合公司組織。」、「我其實對自由業的工作模式很感興趣。」

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但是有些人的想法未免太悲觀了吧？「根本沒有我想做的事。」、「我沒什麼長處，能一個人完成工作嗎？」、「感覺很難啊。」、「夢想對我來說就只是一場夢……根本無法實現。」

內向人如果一直找不到友善的職場環境，我真的覺得「由自己來創造可活用內向人特質的工作模式還比較快吧？」綜觀社會的發展趨勢，未來「不受限於一個組織的工作模式」將成為主流。

事實上，這種趨勢發展得相當迅速。日本厚生勞動省即根據《工作方式改革實行計畫》（於2017年3月28日工作方式改革實現會議中決定），有意推廣並促進副業及兼職。解禁副業的企業也增加不少，例如丸紅、新生銀行、軟銀（SoftBank）、旅遊集團H.I.S.、巴而可（PARCO）等知名企業均相繼開放從事副業。

此外，豐田汽車（TOYOTA）的社長於2019年5月曾說過「終身雇用制已很難維持下去」，媒體也對此大肆報導。這番話證實了：「就算在全球知名大企業工作，員工也無法保證未來高枕無憂。」姑且不論自己是否內向人，我們將來所要面臨的現實是「必須找到能靠自己賺錢而不必仰賴公司的方法，否則無法生存。」

對公司一心一意、工作到退休為止的員工形象，已是遙遠的過去。各位應該明白，我們如今正處於劇變的潮流中心。

隨著時代潮流發展，投入身兼數職的「平行工作（Parallel Work，副業、兼職）」模式的人愈來愈多。

副業與身兼數職的不同點，在於「主要的正職是什麼」。「副業」用來補貼正職的收入的意義較為強烈，相較之下，「平行工作」給人的印象是可以同時擁有多項正職，即使在公司上班，也不代表主要的職務只有那一項。舉例來說，有的人平時是上班族，同時也是一名活躍的YouTube網路紅人或者從事農業經營，這便是所謂的平行工作。

居家辦公,遠距辦公,居家上班,在家工作（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲諮商師認為，無法在有限的時間裡努力兼顧正職的人，就算從公司辭職有了更多自由時間，也很難成就一番事業。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

逐步實現「不在公司組織裡工作」的方法

當然，我並不是要各位「立刻從公司辭職改當自由工作者」，畢竟風險實在不小。

我的建議是「繼續目前的工作，維持現在的生活水準，再以副業的形式逐步嘗試」。如果嘗試的工作不適合自己，若只是一項「小挑戰」，也可立即改換其他工作。

有的人會覺得「與其從事副業不上不下的，倒不如辭掉工作不讓自己留後路」。但我不認同這麼做。因為我認為，無法在有限的時間裡努力兼顧正職的人，就算從公司辭職有了更多自由時間，也很難成就一番事業。

這是我辭去粉領族成了自由工作者後不久的失敗經歷，過去一天八小時都得待在公司裡，當這段時間全成了自己的自由時間收入，卻比從事副業的時期還要低。人往往會縱容自己，時間一多，就會過得渾渾噩噩。我學到的教訓便是「可自由運用的時間增加」與「工作成果」未必成正比。

現在過得忙碌，反是從事副業的大好良機。

不如先從副業做起，再慢慢轉換成「不受僱的工作模式」。感覺上也許繞了一大圈，卻是最踏實可行的途徑。這種慢慢改變環境的方式，最大的優點便是「對刺激敏感的內向人也很容易適應」。

▲▼《宅創業：內向者的時代來了！不必依附公司，宅在家也有出頭天！》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《宅創業：內向者的時代來了！》，作者井上ゆかり（YUKARI INOUE），內向人諮詢師及心理諮商師。曾經為自己的內向人特質感到自卑長達20年，逐步接受自己的特質後，以獨樹一格的分析能力透過Instagram、YouTube、Twitter等社群媒體介紹「內向人不需改變自己也能活得精彩的生活方式」。如今的時代，兩人之中就有一位內向人。本書正是教你如何擺脫公司組織、照自己的方式工作的指南書。書中附有診斷內向人程度與類型的小測驗，藉著探索自己的優勢，找到最適合的工作方式。

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