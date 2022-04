加拿大狙神1張照酸爆！　秀「俄軍口糧」大讚好吃：感謝犧牲

▲ 瓦力秀出俄軍口糧。(圖/La Torche et l`Épée - The Torch and Sword)

記者陳宛貞/綜合外電報導

加拿大菁英狙擊手「瓦力」(Wali)保有史上最遠狙殺紀錄,俄烏開打後因聽聞烏軍急需狙擊手,決定響應烏克蘭號召,3月初赴烏抗俄,一度傳出陣亡。他近來持續透過臉書更新近況,證明自己還活著,日前更上傳一張手中拿著俄軍口糧的照片,感謝俄軍的犧牲及糧食、武器支援,還幽默分享食記,諷刺意味濃厚。

根據《每日星報》,瓦力曾自願赴伊拉克北部,助庫德族民兵對抗伊斯蘭國(IS)極端份子,加入烏克蘭外籍軍團後已成為俄軍眼中釘,擅長挑釁敵人。他3月22日曾親自受訪,駁斥俄方散播有關他已陣亡的假消息,近來又在社群媒體上開酸。

▲ 口糧還沒過期。(圖/La Torche et l`Épée - The Torch and Sword)

瓦力3月31日在臉書公開一張自拍照,只見他手舉一包俄軍口糧,臉上露出微笑,並在文中寫下,「我要感謝俄軍送這頓飯給我,我知道這得來不易,謝謝你們穿越戰區、泥濘的道路和烏軍轟炸的地區,也謝謝飢餓的俄兵,因為他們自我犧牲,我才能吃上這頓大餐,希望有機會能品嘗其他口糧。」

瓦力顯然對俄軍口糧十分滿意,文中認真分享食記,「吃起來跟加拿大口糧一樣好吃,每一盒裝著一天三餐的量,這點與加拿大、美國不同」,還在留言處附上口糧製造日期和有效期限的照片,看來沒有過期。

除了口糧以外,瓦力也感謝俄軍撤退時留下彈藥及手榴彈,「我有一些戰友現在的裝備比你們來之前還要好,謝謝!」

►「加拿大狙神」驚爆陣亡!傳參戰僅20分鐘被炸死 本人報平安了

►「加拿大狙神」參戰!曾在3.5公里外1槍擊殺目標 入境烏克蘭抗俄

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》