加拿大狙神1張照酸爆！　秀「俄軍口糧」大讚好吃：感謝犧牲

▲ 瓦力秀出俄軍口糧。（圖／La Torche et l`Épée - The Torch and Sword）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）保有史上最遠狙殺紀錄，俄烏開打後因聽聞烏軍急需狙擊手，決定響應烏克蘭號召，3月初赴烏抗俄，一度傳出陣亡。他近來持續透過臉書更新近況，證明自己還活著，日前更上傳一張手中拿著俄軍口糧的照片，感謝俄軍的犧牲及糧食、武器支援，還幽默分享食記，諷刺意味濃厚。

根據《每日星報》，瓦力曾自願赴伊拉克北部，助庫德族民兵對抗伊斯蘭國（IS）極端份子，加入烏克蘭外籍軍團後已成為俄軍眼中釘，擅長挑釁敵人。他3月22日曾親自受訪，駁斥俄方散播有關他已陣亡的假消息，近來又在社群媒體上開酸。

▲ 口糧還沒過期。（圖／La Torche et l`Épée - The Torch and Sword）

瓦力3月31日在臉書公開一張自拍照，只見他手舉一包俄軍口糧，臉上露出微笑，並在文中寫下，「我要感謝俄軍送這頓飯給我，我知道這得來不易，謝謝你們穿越戰區、泥濘的道路和烏軍轟炸的地區，也謝謝飢餓的俄兵，因為他們自我犧牲，我才能吃上這頓大餐，希望有機會能品嘗其他口糧。」

瓦力顯然對俄軍口糧十分滿意，文中認真分享食記，「吃起來跟加拿大口糧一樣好吃，每一盒裝著一天三餐的量，這點與加拿大、美國不同」，還在留言處附上口糧製造日期和有效期限的照片，看來沒有過期。

除了口糧以外，瓦力也感謝俄軍撤退時留下彈藥及手榴彈，「我有一些戰友現在的裝備比你們來之前還要好，謝謝！」

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