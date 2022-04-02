被普丁侵烏嚇到！德國將購買防禦系統　對抗俄軍「超強飛彈」

▲德國政府正考慮購買飛彈防禦系統，以抵抗俄軍伊斯坎德爾飛彈的威脅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰火加劇了國際的緊張局勢。德國政府4月2日透露，他們正考慮向以色列或美國購買飛彈防禦系統，以抵禦俄軍部署在波羅的海附近海港城市「加里寧格勒」（Kaliningrad）的「超強飛彈」伊斯坎德爾（Iskander missiles）。

據路透社報導，俄羅斯曾在2018年初宣布，該國已在位於波蘭及立陶宛之間的加里寧格勒，部署120個對準北約方向的伊斯坎德爾飛彈。這是俄羅斯設計的一種短程彈道飛彈，它的射程極短，但是突破反導攔截系統的能力卻很高。俄軍號稱，目前世上沒有任何能攔截伊斯坎德爾飛彈的方法。

德國國防部長佐恩（Eberhard Zorn）2日告訴《世界報週日版》，加里寧格勒的伊斯坎德爾飛彈射程幾乎覆蓋了整個西歐地區，但當地卻沒有任何飛彈防禦系統能抵禦這種威脅，因此德國政府正考慮向以色列或美國購買飛彈防禦系統。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在俄軍入侵烏克蘭後，宣布立即釋放1000億歐元（約新台幣3.17兆元）的「特殊預算」，以實現其國防現代化。佐恩表示，「以色列和美國都擁有類似的防禦系統，但我們更偏好哪種系統、是否有辦法在整個北約範圍建立相關系統，都是現在必須回答的問題。」

佐恩並未公開德國考慮購買的系統型號，但報導稱，被列入考量的系統可能是以色列的「箭式3型」（Arrow 3）反彈道飛彈系統，以及美國的「薩德」（THAAD）終端高空區域防禦系統。佐恩坦言，德國目前沒有時間，也沒有資金來自行研發防禦系統，因為飛彈威脅迫在眉睫。