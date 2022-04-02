爽當英航機師1年！他謊報飛行經歷「1動作露餡」　超慘下場出爐

▲ 英航前機師爆出謊報經歷，被判有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國航空（British Airways）一名前任機師靠著謊報經歷及偽造證書應徵成功，任職約1年。他宣稱自己飛行時間長達1610小時，卻因按下一顆不該按的按鈕露餡，這樁驚天騙局才被揭發，被判1年徒刑。

根據英國民航局及《泰晤士報》取得的法庭文件，該名男子承認4項詐欺及2項違反監管安全標準的《2016空中導航令》（Air Navigation Order 2016）罪名，3月28日在英國東倫敦斯尼亞斯布羅克（Snaresbrook）皇家刑事法庭被判12個月徒刑。

這名機師應徵英航子公司「英航城市飛行者」（BA CityFlyer）一份工作時，謊稱以機長身分飛行1610個小時，並偽造培訓證書。2016年4月至2018年3月期間，他以機師身分在英航城市飛行者及現已倒閉的愛爾蘭航空子公司斯托巴特航空（Stobart Air）各工作1年。

消息人士透露，英航管理人員在瑞士一起「地面上」的事故過後，對他產生疑心，因為他當時按下一顆「沒有任何合格的機師會按下的按鈕」，但未提供有關該起事故的更多細節。後來英國民航局對他展開調查，並採取法律行動。

事實上，男子在前公司Hangar 8 Management工作時便篡改飛行時間紀錄。該公司業務包括營運及維護機場、飛行場，使用與英航城市飛行者相同的Embraer 190客機。此外，他還謊稱在1998年取得私人飛行員執照。

英航針對此事則回應，他是一名合格且通過認證的機師，但應徵工作時提供的參考資料與事實不符，公司發現他謊報經歷後便將他停職，展開調查，強調絕不會對乘客及其他機組人員帶來風險。

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