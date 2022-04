別當烏克蘭「末日毀滅」幫兇！捷克籲俄外交官辭職　俄羅斯回應了

▲捷克外交部呼籲俄羅斯外交官就烏俄戰爭辭職。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

捷克外交部4月1日在推特發文,向俄羅斯外交官喊話,呼籲他們就俄軍入侵烏克蘭一事辭職,以避免成為烏克蘭「末日毀滅」的幫兇,不過卻遭俄國外交官拒絕。

Appeal to Russian colleagues, diplomats, men and women of the Russian diplomatic service.



Colleagues, we implore those of you who have a conscience and who maintain the capacity to recognize evil: take yourself out of this circle of accomplices. #StopPutinsLies



Appeal pic.twitter.com/dumWJcT8o8