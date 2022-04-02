別當烏克蘭「末日毀滅」幫兇！捷克籲俄外交官辭職　俄羅斯回應了

▲捷克外交部呼籲俄羅斯外交官就烏俄戰爭辭職。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

捷克外交部4月1日在推特發文，向俄羅斯外交官喊話，呼籲他們就俄軍入侵烏克蘭一事辭職，以避免成為烏克蘭「末日毀滅」的幫兇，不過卻遭俄國外交官拒絕。

Appeal to Russian colleagues, diplomats, men and women of the Russian diplomatic service.



Colleagues, we implore those of you who have a conscience and who maintain the capacity to recognize evil: take yourself out of this circle of accomplices. #StopPutinsLies



Appeal pic.twitter.com/dumWJcT8o8 — Czech MFA (@CzechMFA) April 1, 2022

綜合路透社與BBC報導，捷克外交部在帖文中寫道，「我親愛的同事們，你們必須意識到，俄羅斯的侵略行為是邪惡的，因此我們懇求那些有良知、有能力分別善惡的人，立刻離開這艘正在下沉的船，因為這只會點燃全球熱愛自由的人的怒火。」

捷克外交部還在聲明中提到，未辭職的外交官將成為烏克蘭「末日毀滅」的幫兇，而俄羅斯也將為其「不公正戰爭」承擔後果。俄羅斯駐日內瓦大使館隨後也在推特做出回應，諷刺地感謝了捷克外交部的「熱心建議」，卻對相關建議表示拒絕。

Thanks for the “generous offer”, @CzechMFA, but we’ll pass. We have plenty of conscience and already maintain the capacity to recognize an lapdog, when we see one https://t.co/ICirPJYN39 pic.twitter.com/51vTH40qPG — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) April 1, 2022



俄羅斯外交官補充，「我們有足夠的良知，當我們看到其他『美國走狗』時，我們將保持識別它的能力。」自烏俄開戰以來，捷克與幾個歐盟國家先後以「從事間諜活動」之名，一同驅逐了境內的俄羅斯外交官，而歐盟與俄羅斯的關係也降到了歷史新低。