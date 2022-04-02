美擴大對俄、白俄制裁！將120實體列出口管制　阻止取得尖端技術

▲美國針對俄、白俄，將120個與軍方有關的實體列入出口管制實體清單。圖為烏克蘭軍人在基輔地區繳獲一輛俄羅斯坦克。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁自從2月24日入侵烏克蘭以後，美國已採取數次的限制出口措施來削弱俄軍，而拜登政府於當地時間1日又針對俄羅斯、白俄羅斯宣布新一輪出口限制，將120個實體列入出口管制實體清單（entity list），大多數與軍方有關，在實質行動上禁止俄羅斯獲取美國尖端技術。

根據《路透社》報導，美國商務部為了弱化俄羅斯、白俄羅斯（白羅斯）在國防、海事、航太等戰略部門能力，同時制裁俄羅斯侵害烏克蘭主權的行為，於1日將120個實體列入出口管制實體清單。白宮解釋，此舉可以避免俄、白俄取得美國的尖端技術與軟硬體。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中自信地表示，「限制出口措施讓這些實體在實質上無法取得，支撐普丁繼續打仗的產品。」

報導指出，俄羅斯對烏克蘭發起「特殊軍事行動」以後，美國商務部至今已將260個實體列入出口管制實體清單。另外，這些限制出口措施乃依據美國大幅增加的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）而實施嚴格管控措施，在海外使用美國工具製造高、低科技產品之公司，若要將商品運至俄羅斯，須先向美國申請許可證。

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