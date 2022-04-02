擋風玻璃「3萬英呎高空爆裂」　整片蜘蛛網狀！美飛機緊急降落

▲ 達美航空一架航班飛行中發生恐怖意外。（圖／翻攝自Twitter／@KirkKnowlton）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-232客機發生恐怖意外，飛機飛行至3萬英呎高空時，駕駛艙擋風玻璃竟突然爆裂，不得不緊急降落科羅拉多州的丹佛（Denver）。機組人員廣播通知機上198名乘客，飛機必須改道，令乘客一陣恐慌。

根據《每日郵報》，達美航空760航班日前自猶他州鹽湖城（Salt Lake City）起飛，目的地是華盛頓特區，未料飛行90分鐘過後，駕駛艙擋風玻璃在高空破裂，機師馬上決定在丹佛緊急降落。

機組人員廣播通知機上198名乘客，呼籲乘客保持冷靜，不久後就安全降落丹佛國際機場。乘客萊特（Rachel Wright）回憶道，機組人員不斷請大家冷靜，而他們本來非常鎮定，反覆提醒反而令人恐慌。

We were on our way to the ACC meeting when it was announced that we we would need to make an unplanned landing in Denver because the windscreen cracked. Apparently it was spontaneous. Fortunately, we landed safely and are about to get back in air. We are grateful for safe flights pic.twitter.com/lK6kq5UiY2 — Kirk Knowlton, MD (@KirkKnowlton) March 31, 2022

許多人下機時都親眼目睹擋風玻璃慘況，乘客諾爾頓（Kirk Knowlton）就在推特上說明，機組人員認為玻璃非因外力破裂，而他事後拍下的照片可見整片玻璃裂成可怕的蜘蛛網狀，對於能夠安全著陸感到非常幸運。在達美航空安排下，他們後來在丹佛改乘另一架飛機，飛往華盛頓。

達美航空事後發表聲明說明，這起意外是維修問題所致，並向乘客致歉。根據《美聯社》，商業航空機師說明，噴氣式飛機擋風玻璃厚度可達2英寸（約5公分）。飛行安全基金會（FSF）執行長沙希迪（Hassan Shahidi）則向《每日郵報》說明，這種情況非常少見，可能的原因有很多，包括環境過熱等等，認為機師在極度謹慎下做出明智選擇，因擋風玻璃有2層，可承受高壓，即使出現裂縫仍可安全降落。

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