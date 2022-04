擋風玻璃「3萬英呎高空爆裂」　整片蜘蛛網狀！美飛機緊急降落

▲ 達美航空一架航班飛行中發生恐怖意外。(圖/翻攝自Twitter/@KirkKnowlton)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國達美航空(Delta Air Lines)一架波音757-232客機發生恐怖意外,飛機飛行至3萬英呎高空時,駕駛艙擋風玻璃竟突然爆裂,不得不緊急降落科羅拉多州的丹佛(Denver)。機組人員廣播通知機上198名乘客,飛機必須改道,令乘客一陣恐慌。

根據《每日郵報》,達美航空760航班日前自猶他州鹽湖城(Salt Lake City)起飛,目的地是華盛頓特區,未料飛行90分鐘過後,駕駛艙擋風玻璃在高空破裂,機師馬上決定在丹佛緊急降落。

機組人員廣播通知機上198名乘客,呼籲乘客保持冷靜,不久後就安全降落丹佛國際機場。乘客萊特(Rachel Wright)回憶道,機組人員不斷請大家冷靜,而他們本來非常鎮定,反覆提醒反而令人恐慌。

We were on our way to the ACC meeting when it was announced that we we would need to make an unplanned landing in Denver because the windscreen cracked. Apparently it was spontaneous. Fortunately, we landed safely and are about to get back in air. We are grateful for safe flights pic.twitter.com/lK6kq5UiY2