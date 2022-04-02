昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

▲昆山防疫升級。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

隨著上海「半封城」進入第二階段，台商重鎮昆山也於4月1日晚間宣布升級防疫措施，包含要求企業實施輪休減產、居家辦公，暫時關閉各類營業場所，以及管制對外道路，並提醒市民「非必要不離昆」。

根據昆山最新一份疫情防控通告，4月2日至4月6日全市範圍內實施多輪區域核酸檢測，其間，所有企事業單位，公共場所，村、社區等一律須憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄（須有前一天陰性記錄）方可出入，對未參加區域核酸檢測的人員，其「蘇康碼」將一律賦予黃碼。

通告提到，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業外，其他單位實施輪休減產或居家辦公，企業職工因參加核酸檢測不作誤工處理。

通告指出，除保障市民日常生活需要的超市（含農貿市場）、藥店、餐飲企業（只提供快遞外賣服務）外，其餘各類營業場所暫停營業。

通告提到，除了物資保供專用通道外，其它收費站及出入道路皆臨時管控，客運班線、旅遊包車、出租車、網約車等營運車輛暫時停運，公共交通減少頻次，乘坐公共交通須憑24小時內核酸檢測陰性證明或當日核酸檢測採樣記錄。

昆山市官方並強調，疫情形勢嚴峻複雜，防控要求一刻不能鬆懈，請廣大市民繼續嚴格執行「非必要不離昆」，進一步增強防疫意識、遵守防疫規定、配合防疫管理，「對違反疫情防控規定的，將依法依規追究法律責任。」