千萬超跑「開3公里就GG」！紅色法拉利到手當天撞爛　車頭毀了

▲ 英國一名駕駛才剛入手Ferrari 488就發生車禍。（圖／Derbyshire Roads Policing Unit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名駕駛日前開著一輛紅色法拉利上路，未料發生車禍，車頭直接撞爛，到處都是刮痕。警方到場發現，車主當天上午才入手這輛價值近千萬的超跑，結果新車開不到2英里（約3.2公里）就發生悲劇，在社群媒體上被當地網友狂酸。

綜合《都市報》、《太陽報》報導，英國達比郡道路警察單位1日公開事故現場畫面並發文指出，「駕駛今天早上買了一輛法拉利，開不到2英里就撞車了，無人受傷」，還特地強調這絕對是真有其事，不是愚人節玩笑。

Not an April Fool. Incident 368 of 01/04/22 refers. Thanks — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022

照片中可見，紅色超跑車頭滿是刮痕，引擎蓋直接變形。這輛超跑車型被指為Ferrari 488，價值25萬英鎊（新台幣近1千萬）。

達比郡警方一名發言人事後說明，這起事件發生於1日上午近11時，一輛車發生碰撞，沒有人員傷亡，事故汽車已被移開，由車主自行安排修車。駕駛並未被逮，也未被指控任何罪行。

這起事故在推特引起討論，網友紛紛留言表示，「荷包要被榨乾了」、「他真的有駕照嗎」、「這該有多丟臉」、「這就像放火燒了25萬現鈔，再趕緊滅火看剩多少」、「有錢也買不了開車技術」。

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