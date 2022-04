千萬超跑「開3公里就GG」！紅色法拉利到手當天撞爛　車頭毀了

▲ 英國一名駕駛才剛入手Ferrari 488就發生車禍。(圖/Derbyshire Roads Policing Unit)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國一名駕駛日前開著一輛紅色法拉利上路,未料發生車禍,車頭直接撞爛,到處都是刮痕。警方到場發現,車主當天上午才入手這輛價值近千萬的超跑,結果新車開不到2英里(約3.2公里)就發生悲劇,在社群媒體上被當地網友狂酸。

綜合《都市報》、《太陽報》報導,英國達比郡道路警察單位1日公開事故現場畫面並發文指出,「駕駛今天早上買了一輛法拉利,開不到2英里就撞車了,無人受傷」,還特地強調這絕對是真有其事,不是愚人節玩笑。

Not an April Fool. Incident 368 of 01/04/22 refers. Thanks