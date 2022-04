她做豐唇手術爆過敏！腫成8倍大「香腸嘴」　壓迫喉嚨差點閉合

記者張寧倢/編譯

美國賓州23歲女子瓊思(Kailee Jones)因為不滿意嘴唇的五官比例,於是下定決心嘗試豐唇手術,然而,她的上下唇卻在注射後1小時內迅速腫脹,接下來48小時更是腫成8倍大的「香腸嘴」,甚至感到極度疼痛,無法正常說話或喝水。醫生表示,她的嘴唇已經腫到可能壓迫喉嚨與頸部。

▲美國23歲女子做豐唇手術卻腫成香腸嘴。(圖/翻攝自TikTok,下同)

根據《每日郵報》報導,瓊思2021年11月人生第一次進行填充物植入的醫美手術,因為她覺得自己的嘴唇和其他五官相比起來太小,笑起來會薄到看不見,便決定豐唇。然而,當醫生在她上下唇分別注入1毫升(ml)注射物後的 1小時內,嘴唇便開始迅速腫脹,她還以為是術後的正常反應,但持續冰敷之下嘴唇卻越腫越大。

▼瓊思進行豐唇手術前的樣貌。

瓊思在社交媒體上PO出術後過敏48小時的「慘烈模樣」,唇部已經腫成8倍大,「我想它現在是我正常嘴唇的8倍大,看起來極度不真實」、「我不能喝任何東西,甚至無法張嘴說話,我沒辦法表達。」許多朋友們看過後都笑說,瓊思看起來就像是《怪獸電力公司》中被「尖叫能源轉換器」吸進去後腫成「香腸嘴」的角色方格斯(Fungus)。

Fungus from Monsters Inc was the OG at the #kyliejennerchallenge pic.twitter.com/PAaiigyfJs