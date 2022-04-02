只炸軍事設施？　聯合國證實：烏克蘭至少53處文化遺址遭破壞

▲ UNESCO使用衛星照核實烏國提出的被毀遺址清單，圖為馬力波市中心劇院。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵烏克蘭，雖強調僅攻擊軍事設施，卻有大量民生基礎建設被毀，連歷史遺跡也被戰火波及。聯合國教科文組織（UNESCO）證實，俄國入侵期間，烏國已有53處歷史遺址、宗教建築及博物館遭到破壞，且可能還不是全部。

《衛報》報導，UNESCO利用衛星影像及目擊者證詞，核實烏克蘭當局提供的報告後，公開烏國北部及東部53處受損的遺址清單。專家仍在持續核實，清單可能還會增加，仍被俄軍圍困的馬力波（Mariupol）及已淪陷的赫爾松（Kherson）資訊則未納入。

根據《烏克蘭國際文傳電訊社》（Interfax-Ukraine），烏國文化部1日宣稱，開戰以來記錄135起俄軍破壞文化遺產的罪行。而UNESCO已證實的53座包括29座宗教遺址、16座歷史建築、4座博物館及4座紀念碑，皆非UNESCO認證的烏克蘭世界遺產，但切爾尼戈夫（Chernihiv）歷史中心在暫定名單上。

其中有5座位於首都基輔，5座在分布許多歷史遺跡的切爾尼戈夫。先前承受猛烈轟炸的東部哈爾科夫（Kharkiv）則有多達10幾座，從教堂到較現代的遺址都遭到破壞。

《法新社》獲取的副本可見，UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）3月17日曾以信函提醒俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），根據國際公約，俄國有義務在衝突期間保護文化遺產，UNESCO將密切關注烏克蘭文化遺產狀況，一旦發生任何違反規定的行為，肇事者將承擔國際責任。

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