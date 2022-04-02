美國眾議院通過大麻合法化法案！　9成民眾支持允許醫療用大麻

▲美國眾議院投票通過大麻合法化法案。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國人普遍認為，應該推動醫療用、甚至娛樂用大麻合法化。當地時間1日，美國眾議院以贊成220票、反對204票通過立法推動大麻使用合法化，將大麻從管制物質名單上移除。不過，由於共和黨內幾乎沒有人支持推動大麻合法化，因此恐怕在參議院內難以通過。

根據《路透社》，民主黨紐約州眾議員納德勒（Jerrold Nadler）發起「大麻機會再投資與清除法案」（Marijuana Opportunity Reinvestment and expunment Act，MORE），該法案除了推動大麻使用合法化、將大麻從管制物質名單上移除，還取消了對種植、分銷、或擁有大麻的個人刑事處罰。

儘管推動大麻合法化的法案在眾議院獲得通過，不過在參議院上卻面臨黯淡的前景，因為該法案需要在參議院獲得平均票數的60票，才能交由美國總統拜登簽署，但該法案缺乏共和黨人支持，因此外界普遍認為若要成功通過大麻合法化恐不太樂觀。

報導指出，目前美國已經有37個州以某種形式將大麻合法化，無論是醫療用途、亦或娛樂用途，不過至今還是有13個州完全禁止大麻；而在美國，大麻使用者與銷售大麻的企業依舊面臨複雜的法律問題，且由於聯邦法律將大麻列為非法藥物，不得作為醫療用途，因此研究人員在研究大麻藥物與其影響上受到嚴重限制，連帶使制定相關政策變得更困難。

在眾議院投票前，民主黨議員珀爾瑪特（Ed Perlmutter）表示，「該法案若通過，將結束數十年以來失敗且不公平的大麻政策。很明顯地，大麻禁令已經結束，今天我們有機會在聯邦大麻政策上開闢一條真正有意義的新道路。」

珀爾瑪特補充，該項法案並未強迫任何州將大麻合法化。

持反對意見的共和黨眾議員菲什巴赫（Michelle Fischbach）則認為，「該法案不僅有其缺陷，而且還很危險！該法案並不能保護未成年人，同時還鼓勵民眾開設大麻店。」

皮尤研究中心（Pew Research Center）於2021年進行一項民意調查後，發現高達91%的受訪者認為應該允許醫療用、或以娛樂為目的使用大麻，這顯示出大麻合法化的議題其實在美國人心中非常受歡迎。

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