俄羅斯邊境燃料庫被轟爆　烏克蘭否認越境攻擊

▲俄國邊境一處儲油設施遇襲起火。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯指責烏克蘭1日針對俄國境內別爾哥羅德州(Belgorod)儲油設施發動空襲,克里姆林更宣稱,此事件可能影響和平談判。不過烏克蘭一名高階安全官員已否認發動襲擊,而英國情報則指,此舉使得俄軍包圍哈爾科夫的相關供應將受到影響。

綜合路透、衛報報導,別爾哥羅德州位於俄羅斯西部,事發地儲油設施距烏克蘭邊境僅約40公里。俄方宣稱,2架烏克蘭軍用直升機凌晨5時左右以極低的飛行高度越過邊境進行空襲,造成2人受傷。事發後,社群媒體上也瘋傳大火熊熊燃燒、黑煙竄天的恐怖影片。

Oil depot on fire in the Russian city of Belgorod, close to the Ukrainian border. Cause unknown. pic.twitter.com/XInyx33Znn