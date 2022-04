烏克蘭人沒在怕地雷！開車「直直撞」穿越雷區　士兵愜意用腳踢

記者張寧倢/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注,而烏克蘭人全民抗敵的姿態更是感動不少民主國家的民眾。近日,網路上流傳兩段影片顯示,俄軍從基輔「撤退」時設下地雷,但烏克蘭人毫不畏懼,不僅展現「超神駕駛技術」開車閃過公路上的地雷區,更有士兵若無其事地用腳踢開,簡直把地雷當成陸上冰壺。

Yes, the Ukrainian military are just kicking anti-tank landmines.

It’s called the Ukrainian curling on the Warsaw Highway close to Kyiv. pic.twitter.com/9xAxRjFdYL