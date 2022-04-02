俄軍撤光了！基輔周邊機場最新衛星畫面曝　戰車火砲全消失

▲俄軍已撤離安托諾夫機場。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

俄烏戰爭至今已逾1個月，雙方上月29日於土耳其進行第五輪談判，俄方稱將減少對基輔和切爾尼戈夫的攻勢，總部位於美國科羅拉多州的馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星影像指出，俄軍已從位在基輔西北方28公里處的安托諾夫機場撤離。

根據《CNN》報導，美國防部一名官員週四表示，俄軍很可能已從安托諾夫機場撤離，同時從馬薩爾科技拍攝的衛星影像可見，機場內的戰車已全數清空。

俄軍入侵首日就掌控安托諾夫機場，並將其視為重要據點，部署多輛戰車和火砲，建立起防衛土堤，而最新的空拍圖中則只剩下土堤，目前未知戰車和火砲的去向。

▲▼安托諾夫機場最新衛星圖。（圖／路透）



俄羅斯在第五輪談判後宣布將縮減在基輔及北部城市的軍事活動，但烏克蘭隨後卻怒批俄軍不守承諾，持續襲擊切爾尼戈夫。英國最新情報則顯示，在激烈的戰鬥後，烏克蘭軍方目前已重奪切爾尼戈夫南部的「斯洛博達村」（Sloboda）和「盧卡什夫卡村」（Lukashivka）2個村莊。切爾尼戈夫州州長喬斯（Viacheslav Chaus）則說，雖然俄軍已經逐漸撤離當地，卻仍未完全離開，若想放鬆警戒仍言之過早。