清明節4大禁忌要小心　命理師曝「5大轉運秘訣」讓你旺整年

▲清明節4大禁忌祭祖掃墓一定要小心，也可以把握開運秘訣讓你旺整年。（示意圖／CTWANT提供）



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清明連續假期不少人都把握時間祭祖掃墓，知名命理師湯鎮瑋就點出，清明節有4大禁忌需要格外小心，另外也可以趁著這個時節，把握轉運5大要點，讓你旺一整年。

禁忌一：嘻皮笑臉、不恭敬的態度。不管對於萬物、有形無形眾生，都要以誠以禮相待，不要刻意挑戰不信邪，而是帶著虔誠、尊重、禮貌、感恩的心去祭拜祖先及往生家人。

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禁忌二：清明節是節氣交接之際，若正好處於時運低迷，如沖犯太歲（坐太歲屬虎、沖太歲屬猴、偏沖太歲屬蛇豬者），以及犯「喪門」星的生肖，或身體不適的朋友，盡可能建議「暫時請假一次」。

禁忌三：若非去不可，孕婦、三歲以下嬰幼童、體質敏感者，可在肚子繫一條紅線（五色線亦可），或佩戴護身符和九宮八卦，再前往掃墓。走完掃完墓的行程，不要再去氣場較低的場所如醫院、探病、喪家等等。當然，口罩也要全程戴滿戴好。

禁忌四：看錯牌位掃錯祖先；或是遇見剛撿完骨的墳墓，不要探頭去看或接近，易有無形沖煞；也不要直播打卡拍照，用輕視的態度評論亡者。另外不要在墓園直呼一起去掃墓的親友的名諱，避免牽引磁場的力量而沖煞到；也不要說「走囉！回家了」等類似之關鍵字。※若家人剛過世可不用去祭祖，隔年再去掃墓即可。

轉運祕訣一：不論個人磁場強弱，掃墓完當天不要直接回家，建議多去花市、公園等戶外踏青，也可去空曠的草原打赤腳接地氣，讓負能量排除，讓大地的能量為你充電。腳踩的土地有「土生金」的能量，藉由打赤腳接地氣的同時，快速興旺2022年的整體運。

轉運祕訣二：準備銅板，面額不限，出門前各放一個在鞋墊正中間，草地上打赤腳接地氣時經由腳底穴道將「土生金」的作用發揮到最大，更有效果。回家前記得將換過氣的銅板洗乾淨。

轉運祕訣三：2022壬寅年納音金箔金，出門前可戴金銀飾品出門，增加正能量帶來好財運。

轉運祕訣四：出門前穿一件舊的衣服，回家後直接丟掉，象徵換運，不要讓晦氣跟著你一整年。

轉運祕訣五：春天草木欣欣向榮、百花齊放，可在清明前後多去做森林浴。出門掃墓前將收集的五寶草（芙蓉、艾草、抹草、香茅、薄荷），用紅包袋各裝一片帶在身上，當成保護的結界，掃完墓回家前要丟棄；回家後再另外取新的五寶草泡澡，消除疲勞感之外還能掃除穢氣。

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