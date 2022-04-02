男友妹嫌車不夠高檔「被看到很丟臉」　她怒揭太妹行徑：忍很久了

▲一名女網友抱怨男友的妹妹。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

有8+9的妹妹是什麼感覺呢？一名女網友抱怨，男友的妹妹被家人寵壞，各種離譜行徑宛如太妹，讓人大開眼界，她忍耐很久終於受不了，決定上網抒發心情。

原PO在《Dcard》發文透露，男友家有3個小孩，大哥、男友、妹妹，因為爸爸一直很想要有個女兒，才會一直生，而女兒出生後備受疼愛，哥哥從小就被爸爸灌輸觀念：「不管妹妹怎樣，她都是第一」，因此妹妹小時候只要不開心就會哭，爸爸就會不問緣由先教訓哥哥們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

妹妹小學六年級開始翹家，家人若勸她，她就威脅永遠不回家，爸爸擔心女兒真的不回來，所以不再管教。沒想到，妹妹愈走愈偏，國中不僅翹課、學會抽菸，還搬出去和男友住，國中沒有畢業，高中也沒有念完，後來交了一任8+9男友，就再也沒有工作過。

原PO抱怨，前年男友買車，有次妹妹半夜11點要回家，於是叫他載，怎料到了目的地，整整等了40分鐘才出現，男友好心表示可以直接給地址，這樣就不用多走這段路，妹妹卻說：「可是被附近朋友看到我上你這台車，我覺得很丟臉欸，你又不是開賓士或BMW，我才不想被別人看到」，讓她聽了超無言。

原PO透露，男友妹妹超現實，知道她家境比較好，開始對她熱情，還會想要主動買東西送她，「突然很親密的覺得很可怕」。另外，她去男友家吃飯時，都會主動幫忙洗碗，妹妹拒絕並大聲抱怨：「那些碗筷廚餘很髒，我才不想碰」，還說自己做美甲，不能碰洗潔劑。更過分的是，還說原PO比較嬌貴，「反正家裡不是有她，以後都給她洗就好了」。

▲男友妹妹拒絕幫忙洗碗。（示意圖／翻攝自pexels）



原PO坦言，聽到男友妹妹的成長史，就對她沒什麼好感，但畢竟是男友妹妹，想說不要犯到我，雙方可以和平共處，「但怎麼會有人可以白目成這樣！氣死我了」。

此文一出，引發網友討論，「生女兒最怕生到這種的」、「為什麼不嗆爆她，就公主病加靠男人啊，自己一點價值都沒有」、「快逃，不然就叫你男友趕快一起離開家，這個恐怖妹妹以後絕對會給妳搞出更大的事情啦」、「建議斷絕兄妹關係會不會太過份」。

延伸閱讀

▸ 周杰倫NFT被偷遭千萬轉賣「非愚人節玩笑」 資安網站曝：不只一枚...

▸ 黑道少爺與保鏢能打也能吻 大尺度畫面狂放送

▸ 貴婦郁方「丈夫出手闊綽」 揭尪真面目：兩人價值觀差很大