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中歐峰會／習近平：希望歐盟奉行自主的對中政策

▲▼中歐峰會4月1日登場。（圖／路透）

▲中歐峰會4月1日登場。（圖／路透）

中央社台北1日電

中歐峰會1日登場，中國國家主席習近平表示，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，反對製造新冷戰。希望歐盟奉行自主的對中政策。

習近平1日晚間在北京以視訊方式會見歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。中歐此前因新疆人權問題交惡，俄烏戰爭再度考驗雙邊關係。

據新華社報導，習近平指出，他8年前提出中國願同歐洲一道打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，中方的這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。

習近平說，中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，中方對歐政策保持穩定連貫，「希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策」，同中方一道，推動中歐關係行穩致遠，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素。

他強調，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。要帶頭維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同抵制陣營對抗思維復活、反對製造「新冷戰」，維護世界和平和穩定。

習近平說，中歐要做促進共同發展的兩大市場，以中歐開放合作推進經濟全球化深入發展。中國將堅定不移深化改革、擴大開放，歡迎歐洲企業來中投資興業，希望歐方為中國企業赴歐投資發展提供公平、透明、非歧視性的環境。雙方要加強發展戰略對接，探索中國新發展理念、新發展格局同歐盟「開放性戰略自主」經貿政策的契合點。

他強調，中歐要做推動人類進步的兩大文明，以中歐團結協作應對全球性挑戰。要踐行真正的多邊主義，倡導以共商共建共用為原則的全球治理觀，繼續引領全球應對氣候變化和生物多樣性合作，攜手戰勝COVID-19疫情。歡迎歐方支持和參與全球發展倡議。

報導稱，米歇爾與范德賴恩表示，中國是世界上的重要一極力量，歐方高度重視中國的國際地位和作用，重視發展對中關係。長期以來歐中關係都是互利共贏的，雙方都致力於捍衛和平，維護多邊主義。當前國際形勢下，歐中加強對話合作非常重要。

報導並稱，歐方重申堅持「一個中國」原則，期待同中方坦誠交流，延續歐中關係良好發展勢頭，願同中方持續深化經貿、投資、能源、綠色發展等各領域合作，共同應對COVID-19疫情、氣候變化、生物多樣性保護等全球性挑戰，為促進世界和平、經濟增長和共同繁榮作出努力。歐方願為中方成功舉辦「生物多樣性公約」締約方大會第15次會議第二階段會議提供支援合作。

報導還稱，雙方領導人認為，此次會見開誠佈公、坦誠深入，增進了相互瞭解，也達成了不少共識，同意繼續加強溝通交流，開展協調合作。

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