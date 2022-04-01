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澤倫斯基暗示「中國對台灣開戰」：不能阻止俄國　會發生類似戰爭

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）1日與澳洲國會視訊演說，除了呼籲澳洲能夠提供更多軍事援助，對抗俄羅斯之外，還強調如果不能夠阻止俄羅斯，世界上會發生其他類似的戰爭，似乎就是在暗示俄羅斯獲勝，會鼓勵中國對台灣開戰。

根據《美聯社》報導，澤倫斯基演說表示，你們（澳洲）有非常好的裝甲車「野外征服者」（Bushmasters）還有其他的軍備，都可以提供烏克蘭極大的幫助。

澤倫斯基說，雖然烏克蘭首都與澳洲首都距離1萬5000公里，但是當衝突升級為核戰爭時，澳洲也無法置身事外。

▲▼澤倫斯基在澳洲國會的演說，暗示中國會對台灣開戰。（圖／路透）

▲澤倫斯基在澳洲國會的演說，暗示中國會對台灣開戰。（圖／路透）

《美聯社》指出，澤倫斯基暗示俄羅斯戰勝烏克蘭，將鼓勵中國對台灣開戰，「最可怕的是，如果我們現在不阻止俄羅斯，如果我們不追究俄羅斯的責任，那麼世界上其他一些期待對鄰國發動類似戰爭的國家，可能將會做出相同的決定。」

▲▼澳洲向烏克蘭提供的裝甲車「野外征服者」（Bushmasters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲向烏克蘭提供的裝甲車「野外征服者」（Bushmasters）。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早已告訴澤倫斯基，澳洲將會提供額外的軍事援助，包括戰術誘餌、無人機和無人機地面系統、口糧和醫療用品，還有2500萬澳元（約新台幣5.3億元）的經費援助。

莫里森說，「你將不只有我們的祈禱，還有我們還提供的槍支、彈藥、人道主義援助、防彈衣，所有這些東西」。

澳洲先前已經承諾，向烏克蘭提供了9100萬澳元（約新台幣19.5億元）的軍事援助、6500萬澳元（約新台幣14億元）的人道主義援助和 70,000公噸的煤炭。

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