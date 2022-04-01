AV救世主要引退了！「高橋聖子」突錄42秒告別影片說再見

記者鄒鎮宇／綜合報導

不是愚人節嗎？「AV救世主」高橋聖子1日無預警發出聲明稿及42秒告別影片，表示她考量到現在拍攝的風險，因此決定要引退。消息曝光後，不少網友感嘆，「一直以來謝謝妳了」。

▲高橋聖子有著「AV救世主」的稱號。（圖／翻攝高橋聖子推特）



高橋聖子1日在推特發出聲明稿表示，她要在出道5週年的時候從AV女優引退；她說，考量到目前世界的現況及AV界拍攝的風險，因此決定珍惜自己的身體狀況，才會決定引退，並非外面謠傳的結婚或懷孕，也不是愚人節的玩笑。

▲高橋聖子1日突然宣佈要引退，讓不少粉絲感到難過。（圖／翻攝高橋聖子推特）



高橋聖子說，她出到至今的每一個作品都充滿回憶，也拍得很開心，但其中有些拍整天直到深夜，差點因為體力問題而無法拍攝，但想到粉絲後還是堅持了下去，最後一部作品將於5月3日發售，未來有消息也會在推特上發布，感謝大家支持鄉下出身的她，「如果能和大家微笑着告別的話我會很高興的！真的非常感謝給我製造了很多表現的機會，謝謝大家長久以來的支持！」

網友看完紛紛留言，「真的好突然的消息」、「一個時代又要結束了」、「或許這樣也好，只希望她未來是快樂的，還好成人展有去看她最後一次」、「真的傷心，和三上比，我還是比較喜歡她」、「感謝高橋小姐一直以來的付出QQ」、「這天還是來了，祝福她身體調養好」。

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