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趙立堅嗆北約：冷戰產物　應在「蘇聯解體」時成為歷史

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅表示，北約作為冷戰產物，應在蘇聯解體成為歷史。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

「中國外交部發言人」趙立堅1日在例行記者會上表示，北約理應對自身在歐洲安全問題以及在烏克蘭危機中扮演的角色進行反思，北約作為冷戰產物，本應在蘇聯解體時成為歷史。

有媒體提問時，扎哈羅娃引用「俄羅斯外交部發言人」（Maria Zakharova）的發言指出，「北約布魯塞爾峰會體現了北約成員國對美國的絕對忠誠，表明北約將繼續對俄羅斯進行全面遏制並希望俄烏衝突一直持續下去」。

趙立堅對此回應表示，北約作為冷戰產物，本應在蘇聯解體時成為歷史時任美國國務卿貝克（James A Baker III）向蘇聯領導人戈巴契夫承諾，「北約將不會向東擴張哪怕是一英寸」。

趙立堅說，作為烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，美國主導北約在1999年後的20多年裡搞了五輪東擴，北約成員國從16個增加到30個，向東推進1000多公里，直抵俄羅斯邊境，一步步將俄羅斯逼到牆角。

趙立堅表示，世界不需要「新冷戰」，歐洲更不需要「新冷戰」，烏克蘭危機已經持續一個多月，國際社會絕大多數國家都希望勸和促談，期盼盡快實現停火止戰，「北約理應對自身在歐洲安全問題，以及在烏克蘭危機中扮演的角色進行反思」。

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