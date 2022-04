烏克蘭絕地大反擊！奪回切爾尼戈夫南部「2村莊」　將領軍打回基輔

記者葉睿涵/綜合報導

英國國防部聲稱,烏克蘭軍隊已重新奪回北部大城切爾尼戈夫(Chernihiv)附近村莊的控制,並將持續朝基輔方向進行反擊。相關消息已獲烏克蘭軍方證實。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/tazJHqMczF #StandWithUkraine pic.twitter.com/b1sBLFpfdb

綜合外媒報導,在烏俄29日的和平會談後,俄羅斯宣布將縮減在基輔及北部城市的軍事活動,但烏克蘭隨後卻怒批俄軍不守承諾,持續襲擊切爾尼戈夫。英國最新情報顯示,在激烈的戰鬥後,烏克蘭軍方目前已重奪切爾尼戈夫南部的「斯洛博達村」(Sloboda)和「盧卡什夫卡村」(Lukashivka)2個村莊。

報導稱,斯洛博達村和盧卡什夫卡村對烏克蘭極為重要,因為這2個村莊是軍方為切爾尼戈夫和基輔運送補給的重要路線,而且斯洛博達村也是烏克蘭突破俄軍在切爾尼戈夫包圍的關鍵。如今,拿下了這2個重地的烏克蘭軍隊,將持續朝基輔的東方及東北方進行反擊。

#Ukraine: A Russian T-72B3 tank burning after being hit by the Ukrainian forces in #Chernihiv Oblast. Not the safest thing to stand near to though. pic.twitter.com/OmCih12vuJ