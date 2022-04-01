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斯里蘭卡最大經濟危機！每天停電10小時　群眾衝官邸縱火喊總統下台

▲▼斯里蘭卡可倫坡爆發激烈衝突，示威群眾試圖潛入總統官邸、放火燒車，警方宣布實施宵禁。（圖／路透社）

▲斯里蘭卡可倫坡爆發激烈衝突，示威群眾試圖潛入總統官邸、放火燒車，警方宣布實施宵禁。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

在全球經歷新冠疫情、加上近來俄烏戰爭導致能源價格上漲，人口2200萬的島國斯里蘭卡正深陷1948年獨立後最嚴重的經濟危機，觀光產業因疫情重挫後，國家缺乏外匯進口能源、藥品、民生基本物資，民眾還得承擔斷電措施。對此，數百名示威者昨（31）日試圖潛入總統官邸，最大城市可倫坡實施無限期宵禁。

綜合《印度斯坦時報》、《每日鏡報》等外媒報導，斯里蘭卡面臨的經濟危機導致民怨沸騰，數百名手持鐵棍、鐮刀的民眾試圖闖入總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）位於可倫坡米里哈納（Mirihana）住宅區的官邸，不僅縱火焚燒軍用巴士、警車，甚至還推倒拉賈帕克薩鄰居的圍牆，還持磚頭攻擊戒備的軍警。

▲▼斯里蘭卡可倫坡爆發激烈衝突，示威群眾試圖潛入總統官邸、放火燒車，警方宣布實施宵禁。（圖／路透社）

▲▼斯里蘭卡可倫坡爆發激烈衝突，示威群眾試圖潛入總統官邸、放火燒車，警方宣布實施宵禁。（圖／路透社）

斯里蘭卡警方使用高壓水槍、發射催淚瓦斯驅逐示威群眾，同時逮捕54名抗議人士，目前傳出至少1人身受重傷，另外還有包括當地記者在內等10人受傷。斯里蘭卡警方表示，參與示威的群眾有男有女，5名警察在此次事故維安時受傷。

對此，斯里蘭卡警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Thalduwa）表示，可倫坡實施無限期宵禁，解除時間則另行通知，由可倫坡北部、南部、中部3所警局共同維持實施宵禁。

斯里蘭卡當局消息人士向《法新社》透露，總統拉賈帕克薩在示威爆發期間並不在家，而高階軍官此前曾共同商討如何應對此次危機。

▲▼斯里蘭卡可倫坡爆發激烈衝突，示威群眾試圖潛入總統官邸、放火燒車，警方宣布實施宵禁。（圖／路透社）

報導指出，斯里蘭卡目前嚴重缺乏外匯，不僅無法向外購買民生基本物資，還導致燃料、電力、天然氣短缺，全國加油站也都無法購買到柴油，巴士與主要營業車輛缺乏燃料，導致大眾運輸系統癱瘓。

儘管目前斯里蘭卡正向友好國家尋求經濟援助，但當局還是決定從3月30日起每天斷電10小時，作為政府節能政策；而斯里蘭卡貨幣兌換美元也不斷呈現貶值。

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