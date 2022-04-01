普丁「去軍事化」目標恐達成！　烏克蘭認軍工業已全數被毀

▲基輔建築被炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）3月31日稱，俄羅斯軍隊幾乎完全摧毀了烏克蘭的國防工業，並正在「消滅」他們的民用設施，藉此讓烏克蘭變成一塊「沒人要的廢土」。

據RT報導，儘管俄羅斯總統普丁在發動烏俄大戰時曾聲稱，俄國開戰的原因是希望將烏克蘭「去軍事化」，並承諾不會對平民與民用設施發動攻擊，不過俄軍卻在隨後的戰爭中無差別空襲民宅，導致眾多平民死傷、多個民用設施損毀。

阿雷斯托維奇在談及烏俄日前在土耳其舉行的新一輪談判時，強調任何「大規模的軍事侵略與和平協議都是雙方間的妥協」，「我們雙方都損失慘重，如果你認為我們沒有蒙受損失，那就大錯特錯了，俄軍幾乎摧毀了我們的軍工業，而且他們也正在蓄意破壞我們的民用設施」。

他聲稱，俄羅斯的目標是要把烏克蘭變成一個「沒有人會感興趣、就像一塊被摧毀的領土」，「這是他們正在做的，並將繼續做下去」。不過阿雷斯托維奇認為，烏俄新一輪的談判標誌著烏克蘭外交的「重大勝利」，因為基輔並未接受任何妥協，反而「沿著所有談判路線」加強其立場。

阿雷斯托維奇表示，烏克蘭在談判前是個「中立國」，「我們並未獲得任何保證，還被騙了2次，但現在已不再是1994年的時候了，人們開始相信烏克蘭可能會陷入戰爭，而且同意為烏克蘭提供安全保證的國家也正浮出檯面，」。