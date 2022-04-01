發現自己中315萬元大獎　女垃圾桶翻出彩券「上面沾咖啡漬」崩潰

▲女意外發現自己中大獎。（圖／翻攝自Virginia Lottery網站）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州女子瑪麗(Mary Elliott)近來在看開獎新聞時，意外發現自己買的號碼中了大獎，可是她居然已經把彩券丟了，幸好翻垃圾桶成功找到彩券，可是上面沾了咖啡漬，導致數字都無法辨識，讓她十分擔心有可能會無法領獎。

來自白金漢郡(Buckingham County)的瑪麗表示，當她發現所買的Cash 5 with EZ Match彩券中獎時，整個人都愣住了，「我發現我中獎時，整個人不停顫抖了起來，我竟然把彩券丟了」，嚇得她拼命去翻家中垃圾桶。

彩券公司表示，瑪麗在2月24日的抽獎中贏得美元11萬元（約台幣315萬元）大獎，中獎號碼6-13-18-21-25是她的生日，所以她時常用這個號碼購買彩券，不過撿回的彩券因為沾到咖啡漬，無法以掃描方式確認中獎，她只好帶著彩券前去彩券公司，最後以人工方式確認，成功保留住中獎資格開心領獎。

然而不是每個人都像她一樣幸運，美國加州一名女子去年11月發現自己中樂透，然而她因為把彩券放在口袋，結果洗衣服時慘被攪爛，雖然她出示店內監視器畫面，證明自己的確有去商店買過彩券，不過仍被彩券公司認定證據不足，無法領回獎金。