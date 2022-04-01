最新重組變異株「XE」現蹤！傳染力比BA.2更強　英國累計637例

▲新冠病毒持續出現新變種及重組變異株。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國衛生與安全局（UKHSA）宣布發現最新重組變異株XE，它是由Omicron原始毒株BA.1、「Omicron的妹妹」BA.2結合而成，傳播速度也比BA.2還要快上9.8%，儘管目前沒有證據表明可能引發更嚴重症狀，也僅佔整體新增病例不到1%，卻已出現社區傳播證據，在該國累計637例。

UKHSA首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，「我們還無法確認它是否具有成長優勢，目前也未獲得足夠證據，得出關於傳播性、嚴重性或者疫苗有效性的結論。」

不過，霍普金斯直言，重組變異株並不罕見，尤其多個變異株同時傳播的時候更是如此，而且重組變異株大多不會出現生存優勢，反而更快消亡，「但作為例行公事，UKHSA將持續密切監測疫情，正如我們投入所有英國及國際的新冠數據研究一樣。」

▲英國1月至今已累計600多例「XE」病例。（圖／路透）



此外，世界衛生組織（WHO）也於3月31日發表重組變異株XE的初步調查報告，「（XE）1月19日在英國首次發現，至今已經累計超過600例。早期評估顯示，與BA.2相比，它的社區成長率優勢高出約10%，但這個發現需要進一步證實。」該機構也指出，由於多國檢測數量持續減少，疫情數據未來恐怕變得越來越不具代表性、不即時且不可靠。

事實上，重組變異株已經不是第一次引發全球關注，Delta病毒及Omicron原始毒株曾結合出現「XF」及「XD」變異株，以色列3月初也曾出現2起XE病例，但不論何種新型態病毒，在各國似乎都未出現大範圍傳播。