專責病房可「2人1室」因應確診暴增！指揮中心啟動1:10池化檢驗

▲指揮中心4/1記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

國內疫情延燒，近日境外和本土確診病例都增加，為了因應，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（1）再度重申，專責病房收治可以2人一室，如果衛生局安排去同一個病房，裡面有2位的話，家人同住者或同行者還是可以2人一室，不會有一人一室的限制。

指揮中心也在今日表示，因應國內持續調整邊境與國內防疫措施，為兼顧與維持防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，使用池化方式提升社區核酸篩檢量為可行的配套措施，藉由早期檢測病毒帶原者，迅速阻斷傳播鏈。

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▲指揮中心說明「1:10池化檢驗」。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，目前獲我國衛生福利部食品藥物管理署核發緊急授權許可，可應用於新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)核酸檢測的檢驗平台多元，國內各指定檢驗機構已依其硬體規模、檢驗需求及人力配置等現況選用最適平台建立檢驗流程。依這些相關試劑仿單記載的檢測靈敏度換算，單一檢體上機可偵測的陽性個案Ct值約介於34-38之間，若進一步採用1:10池化模式進行，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，於大規模篩檢時加速陰性個案的排除效率；針對陽性個案檢驗，仍可正確檢出Ct值介於31-35的陽性患者。

指揮中心說明，目前1:10的池化檢驗僅適用於發生率不高的族群，針對高感染風險的疑似個案，仍採用非池化標準流程，維持精準檢驗的要求。

指揮中心強調，池化檢驗模式的採用，可在不影響檢驗結果正確性為前提，除可大量提升社區篩檢校能，亦可有效節約國內檢驗資源，可使全國新型冠狀病毒檢驗網絡運作永續進行。