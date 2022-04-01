　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2烏軍直升機「越境空襲」俄國儲油設施　烈火狂竄影片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

《衛星通訊社》及各大外媒最新消息指出，2架烏克蘭軍用直升機今（1）日空襲俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）的儲油設施，社群媒體上也瘋傳大火熊熊燃燒、黑煙竄天的恐怖影片。

別爾哥羅德州位於俄羅斯西部，事發地點距烏克蘭邊境僅25英里（約40公里）。州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍直升機「低空飛入俄羅斯領土」，2名儲油設施員工受傷，但沒有生命危險，除此之外無人罹難。

▲▼ 俄羅斯別爾哥羅德靠近烏克蘭邊境的一座油庫燃起大火。（圖／翻攝自Twitter）

▲俄羅斯別爾哥羅德一座儲油設施燃起大火。（圖／翻攝自Twitter）

格拉德科夫表示，附近3條街以內的居民都被轉移至安全地帶，所有緊急救難人員也被派往現場，一同採取措施、應對火勢。他承諾，稍晚將會提供更多細節。

俄媒指出，烏軍疑似派出Mi-24雌鹿直升機（Mil Mi-24）實施空襲，導致8個儲油槽著火，而且火勢仍有蔓延威脅。如果消息屬實，這將是烏軍第二次在俄羅斯境內發動攻擊。2月25日，烏軍也攻擊距盧甘斯克100英里（約161公里）的俄國米列羅沃空軍基地（Millerovo air base）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
快訊／台北2人高雄掃墓驗出確診　搭高鐵「車次座位」曝
LIVE／新北一口氣增40例　侯友宜最新說明
快訊／桃園電商工作室19例確診　海量足跡公布！
本土病例99.7%無症狀！　羅一鈞：中重症均60歲以上
阿妹小巨蛋萬人演唱會今晚登場！　陳時中：有症狀要篩檢
快訊／青年表揚活動有確診！　林姿妙等1200人緊急篩檢
疫情散發「民眾輕忽實聯制」　指揮中心：未落實將開罰1.5萬
中和公寓暴增23例！　擴散彰化台東「和4條傳播鏈相關」
快訊／桃園電商網購工作室　暴增22人染疫
快訊／新竹公布確診者足跡　草根廚房、長興釣蝦場
花蓮慈濟+6！　染疫醫護接觸過三重旅遊團病患
快訊／基隆小吃店+21　陳時中：還會有個案
快訊／台中喜宴+12！　僅有1例在台中
確診爆增！蘇貞昌：沒有三級警戒規劃　不需擔心突然封城
快訊／今增104例本土「分布9縣市」　新北40例最多
快訊／本土增104例！　再創今年新高
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍疑吸收「大量輻射」急撤！　國際原能總署：烏克蘭重掌車諾比

不斷更新／烏控俄軍沒收14噸援助物資　最新一輪談判傳今線上登場

2烏軍直升機「越境空襲」俄國儲油設施　烈火狂竄影片瘋傳

快訊／南韓2架戰機KT-1「空中訓練」相撞！　3死1失蹤

普丁皇宮建築師逃稅17億！100特工突襲抄家　豪宅藏畢卡索真跡慘了

美報告：香港民主持續遭瓦解　助北京打壓台灣

他嗆爆俄軍被俘「慘遭酷刑暴瘦10公斤」　返鄉卻嘆：我不是英雄

俄羅斯宣布重啟馬力波人道走廊　烏副總理控：又有撤離巴士被截！

女海邊浮潛覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄出「活跳跳螃蟹」

警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

俄軍疑吸收「大量輻射」急撤！　國際原能總署：烏克蘭重掌車諾比

不斷更新／烏控俄軍沒收14噸援助物資　最新一輪談判傳今線上登場

2烏軍直升機「越境空襲」俄國儲油設施　烈火狂竄影片瘋傳

快訊／南韓2架戰機KT-1「空中訓練」相撞！　3死1失蹤

普丁皇宮建築師逃稅17億！100特工突襲抄家　豪宅藏畢卡索真跡慘了

美報告：香港民主持續遭瓦解　助北京打壓台灣

他嗆爆俄軍被俘「慘遭酷刑暴瘦10公斤」　返鄉卻嘆：我不是英雄

俄羅斯宣布重啟馬力波人道走廊　烏副總理控：又有撤離巴士被截！

女海邊浮潛覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄出「活跳跳螃蟹」

警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

不考慮升級！陳時中：堅持經濟防疫模式「努力控制社區安全」

快訊／台北2人高雄掃墓驗出確診　3／30搭高鐵「車次座位」曝

LIVE／北市+12！新冠肺炎疫情升溫　柯文哲召開記者會說明

想吃不一定有！隱身高雄「藥局」酒釀湯圓　香氣誘人溫潤不燙嘴

LIVE／台中婚宴傳播鏈「新增12人確診」！　盧秀燕最新說明

深夜洗衣被蘇揆催婚「新婚有租金補貼」　羅一鈞：謝謝我會再去了解

前國手陳敬鍇被控裝瞎詐保522萬　檢方罕見主動聲請再審拚翻盤

張惠妹時隔7年登小巨蛋「一早痛哭到雙眼腫起」　仰天幕後照引心疼

LIVE／基隆疫繼續燒！本土激增20例　林右昌最新說明

快訊／桃園電商工作室爆群聚！　確診者海量足跡曝光

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

國際熱門新聞

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

烏克蘭最致命女狙神　俄軍讓她被陣亡

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　她慘送醫

俄2架戰機掛核彈　入侵瑞典領空

澤倫斯基怒拔2將軍官銜：我沒時間對付所有叛徒

烏軍直升機遭擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

陰莖「注射古柯鹼」慘發黑腫爛　 醫嘆：只能切掉

WHO恐怖預測：全球疫情恐「打掉重練」

俄軍車諾比禁區挖壕　送白俄搶救

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

拜登：普丁已自我隔離　並開除幕僚「軟禁在家」

半導體殺爆美股！　道瓊尾盤重挫550點

處男博士淪性奴！遭教授硬上還要兼任男傭

俄軍版「我還沒上車啊」　運兵車丟包2大兵影片曝

更多熱門

相關新聞

烏俄戰下的西南防空識別區

烏俄戰下的西南防空識別區

依據統計2022年3月的31天中，出現每日軍機的頻率計15天，比率為48.3%，相較2月的28天之中，出現每日軍機的頻率計17天，比率為60.7%，明顯大幅緩減。顯見訓練頻率較為減緩；顯見2022年3月，中國派遣軍機出現台灣西南海域的「防空識別區」，並沒有因為俄烏戰爭而起舞加強對台灣的威脅，相反是減少減緩。

普丁皇宮建築師逃稅17億！100特工突襲抄家

普丁皇宮建築師逃稅17億！100特工突襲抄家

他嗆爆俄軍遭酷刑瘦10kg：我不是英雄

他嗆爆俄軍遭酷刑瘦10kg：我不是英雄

制裁俄國預計帶來的兩大陣營對決

制裁俄國預計帶來的兩大陣營對決

英防長：普丁關在自己打造的籠裡

英防長：普丁關在自己打造的籠裡

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯空襲

讀者迴響

熱門新聞

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

快訊／本土增104例「再創新高」

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

不斷更新／全台39校宣布停課！累計10縣市有師生確診

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面