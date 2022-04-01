王品再送現金！吃2次「藝奇」抽10萬元　點2客套餐送和牛

▲吃2次「藝奇」抽10萬元。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

四月春假是家族團聚的好時機，王品集團旗下「藝奇日本料理 岩板燒」鎖定連假商機、超前部屬緊接而來的母親節檔期，即日起至7月31日，只要吃2次「藝奇」就送價值400元的瘋點數400點，還有機會抽到現金10萬元，名額2位。另外，5月31日前內用消費2客極上或名物套餐，就送價值580元和牛佐昆布鹽。

▲藝奇日本料理|岩板燒的和牛佐昆布鹽。（圖／王品提供）

「藝奇」自4月開始至7月底前搭配王品瘋美食App推出饕客任務「一绪に吃日料岩板燒」，活動期間內憑王品瘋美食會員身份，前往藝奇日本料理岩板燒店內消費2次，單筆發票金額滿2,000元(含)，就送瘋點數400點(當日消費金額瘋點數另計)，並可獲得現金10萬元抽獎機會1次，將於活動結束後抽出2名幸運得主。此外，即日起至5月31日消費2客極上或名物套餐，即贈送價值580元和牛佐昆布鹽1份；4月30日至5月8日媽媽到店用餐，加碼款待起司干貝最中餅1份。

▲王品最高價燒肉品牌！大人味餐酒館「最肉」台中首店4月開幕。（圖／王品提供）

而王品集團近年積極研發新品牌，4月將開出全新燒肉餐酒館「最肉」，並且進軍台中公益路餐飲一級戰區，品牌客單價千元以上，這將是王品集團旗下最高價的燒肉品牌。「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了使用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量珍稀的「100%澳洲全血和牛」，搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，期待打造最「大人味」的燒肉餐酒館。

▲春天是櫻花的季節，奎克咖啡首度推櫻花系列唯美拿鐵及法式吐司，同時還祭出春日幸運密碼優惠活動 。（圖／奎克咖啡提供）

另外，春天是櫻花的季節，奎克咖啡首度推櫻花系列拿鐵及法式吐司，同時還祭出生日密碼優惠，4月10日前，民國生日中有「7、2、8」數字的幸運顧客，對中1碼享櫻花季新品5折，中3碼直接免費。而馬辣集團旗下品牌「哞哞屋和牛燒肉」推出白色情人節「520」優惠活動，自3月14日～4月14日止，提前至少1日訂位，含4位成人以上同行並選擇雙和牛1288元/世界三大和牛1688元指定方案，同行者任1人民國出生年、月、日有0、2、5任2碼，全桌即可享有「雲林北港烏魚子」吃到飽。