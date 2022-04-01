　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王品再送現金！吃2次「藝奇」抽10萬元　點2客套餐送和牛

▲新增岩板燒+強化生魚片　王品集團「藝奇」推出全新菜單。（圖／王品提供）

▲吃2次「藝奇」抽10萬元。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

四月春假是家族團聚的好時機，王品集團旗下「藝奇日本料理 岩板燒」鎖定連假商機、超前部屬緊接而來的母親節檔期，即日起至7月31日，只要吃2次「藝奇」就送價值400元的瘋點數400點，還有機會抽到現金10萬元，名額2位。另外，5月31日前內用消費2客極上或名物套餐，就送價值580元和牛佐昆布鹽。

▲藝奇日本料理|岩板燒的和牛佐昆布鹽。（圖／王品提供）

「藝奇」自4月開始至7月底前搭配王品瘋美食App推出饕客任務「一绪に吃日料岩板燒」，活動期間內憑王品瘋美食會員身份，前往藝奇日本料理岩板燒店內消費2次，單筆發票金額滿2,000元(含)，就送瘋點數400點(當日消費金額瘋點數另計)，並可獲得現金10萬元抽獎機會1次，將於活動結束後抽出2名幸運得主。此外，即日起至5月31日消費2客極上或名物套餐，即贈送價值580元和牛佐昆布鹽1份；4月30日至5月8日媽媽到店用餐，加碼款待起司干貝最中餅1份。

▲王品最高價燒肉品牌！大人味餐酒館「最肉」台中首店4月開幕。（圖／王品提供）

而王品集團近年積極研發新品牌，4月將開出全新燒肉餐酒館「最肉」，並且進軍台中公益路餐飲一級戰區，品牌客單價千元以上，這將是王品集團旗下最高價的燒肉品牌。「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了使用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量珍稀的「100%澳洲全血和牛」，搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，期待打造最「大人味」的燒肉餐酒館。

▲春天是櫻花的季節，奎克咖啡首度推櫻花系列唯美拿鐵及法式吐司，同時還祭出春日幸運密碼優惠活動 。（圖／奎克咖啡提供）

另外，春天是櫻花的季節，奎克咖啡首度推櫻花系列拿鐵及法式吐司，同時還祭出生日密碼優惠，4月10日前，民國生日中有「7、2、8」數字的幸運顧客，對中1碼享櫻花季新品5折，中3碼直接免費。而馬辣集團旗下品牌「哞哞屋和牛燒肉」推出白色情人節「520」優惠活動，自3月14日～4月14日止，提前至少1日訂位，含4位成人以上同行並選擇雙和牛1288元/世界三大和牛1688元指定方案，同行者任1人民國出生年、月、日有0、2、5任2碼，全桌即可享有「雲林北港烏魚子」吃到飽。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
富女友刷23萬買精品包！送大學男友6萬電吉他　下場卻慘了
淫狼從冷氣窗爬進屋　小姊妹熟睡慘遭性侵
快訊／基隆也停電了！　廟口附近瞬間一片黑
快訊／郝劭文證實求婚成功！甜吻另一半「我也是有家的男人了」
快訊／南韓「戰機撞直升機」墜落！　駕駛喪命
花蓮慈濟醫院增3醫護確診　都接觸過北部病患
快訊／北市確診增加！　文山區幼兒園老師染疫
快訊／北市大天母校區1學生確診　45師生隔離
快訊／疫情燒進桃園市警局！　女警確診Ct值曝光
快訊／縣府有確診者足跡！　宜蘭縣長、人員緊急採檢
iPhone電量狂掉！　iOS 15.4.1更新修復耗電問題
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「不擔心羅智強脫黨選桃園市長」　朱立倫：會安排他到該有的戰場

「柯文哲忙拔樁」林鶴明秀證據　批國民黨不重視基層還幻想藍白合

潘孟安讚「花41年研發的紫鳳梨」有芋香　結尾一句話網秒懂：好煩

蔡壁如爆：台鐵行控4.0得標廠商騙1億元補助　「什麼都沒做出來」

快訊／北市今再爆本土確診　文山區幼兒園老師確診

乾粉滅火器含一級致癌物？　陳椒華爆「環保標章」可信度疑慮

民進黨屏東初選4月6日開始民調　3立委空陸戰齊發催票

王品再送現金！吃2次「藝奇」抽10萬元　點2客套餐送和牛

林鶴明指藍老將「倒戈」白營被打臉　蔣萬安批：見縫插針大可不必

逾430萬烏克蘭兒童流離失所　跨黨派立委串聯「反侵略護兒童」　

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

「不擔心羅智強脫黨選桃園市長」　朱立倫：會安排他到該有的戰場

「柯文哲忙拔樁」林鶴明秀證據　批國民黨不重視基層還幻想藍白合

潘孟安讚「花41年研發的紫鳳梨」有芋香　結尾一句話網秒懂：好煩

蔡壁如爆：台鐵行控4.0得標廠商騙1億元補助　「什麼都沒做出來」

快訊／北市今再爆本土確診　文山區幼兒園老師確診

乾粉滅火器含一級致癌物？　陳椒華爆「環保標章」可信度疑慮

民進黨屏東初選4月6日開始民調　3立委空陸戰齊發催票

王品再送現金！吃2次「藝奇」抽10萬元　點2客套餐送和牛

林鶴明指藍老將「倒戈」白營被打臉　蔣萬安批：見縫插針大可不必

逾430萬烏克蘭兒童流離失所　跨黨派立委串聯「反侵略護兒童」　

「不擔心羅智強脫黨選桃園市長」　朱立倫：會安排他到該有的戰場

台積電加碼生育補助！　每胎提高至1萬元

NBA團隊薪資與豪華稅下季將上修　勇士仍要繳24.9億豪華稅

聽到臭臭2個字！長腿大狗「低頭走進浴室」臉哀怨：洗就洗嘛

台灣手搖飲料店超過2.3萬家　桃園中壢去年開店數全台第　

越南世足資格賽逼平亞洲第2日本！　足協發給全隊180萬獎勵

台股拉尾盤守住17600關卡！金融、防疫股撐盤　指數跌67點收17625

象獅開幕戰先發確定！泰迪迎戰前東家　對決胡智為

一週限定！《公主連結》自走棋突襲登場…鐵粉姨母笑：CY果然是爹

見電線桿有「鳥媽媽在孵蛋」他憂停電：該通知台電嗎？　鄉民狂酸

確診海大教授揪團去豪華酒店　千萬裝潢＋禮服小姐陪唱陪玩

政治熱門新聞

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

快訊／新北今再爆雙位數確診　侯友宜15時親上火線

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

快訊／北市今再爆本土確診　文山區幼兒園老師確診

地方倒戈挺柯文哲？　真相曝光「7連霸議員公開挺蔣萬安」

李四川無意參選高雄市　韓國瑜8字回應了

陳時中料6月選北市長　本人親回1句話

快訊／北市曝3張確診者足跡

確診者到過政大　北市發391則簡訊

民眾黨幫柯市府發表政策？楊寶楨反擊：議員質詢前先Google

4種對象最有感！政院租金補貼最高1.8倍

羅一鈞忙到請假洗衣　蘇貞昌催婚：新婚有高額租金補貼

快訊／北市曝3確診足跡！曾去星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城隍廟

快訊／雙和社區959人採檢結果出爐　中和某公寓再新增5例確診

更多熱門

相關新聞

王品最高價燒肉品牌台中4月開幕

王品最高價燒肉品牌台中4月開幕

王品集團近年積極研發新品牌，4月將開出全新燒肉餐酒館「最肉」，並且進軍台中公益路餐飲一級戰區，品牌客單價千元以上，這將是王品集團旗下最高價的燒肉品牌。「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了使用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量珍稀的「100%澳洲全血和牛」，搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，期待打造最「大人味」的燒肉餐酒館。

中捷開通房東笑！王品麻辣鍋新店　每年多付48萬搶租

中捷開通房東笑！王品麻辣鍋新店　每年多付48萬搶租

台中人天熱照嗑鍋！王品+八豆食府新品吸客

台中人天熱照嗑鍋！王品+八豆食府新品吸客

「嚮辣」台中旗艦店3/19開幕

「嚮辣」台中旗艦店3/19開幕

王品16品牌外送滿額贈菜優惠

王品16品牌外送滿額贈菜優惠

關鍵字：

王品藝奇

讀者迴響

熱門新聞

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

不斷更新／全台39校宣布停課！累計10縣市有師生確診

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面